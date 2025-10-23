Prefeitura de Araxá anuncia novo secretário de Saúde

A Prefeitura de Araxá anunciou nesta quinta-feira (23) o novo secretário de Saúde do município. O atual assessor Sebastião Donizete de Souza assume a pasta no lugar do administrador Rubens Herbert Batista Miranda, que retorna à Brasília.

Sebastião Donizete é formado em Engenharia Civil (Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro), e tem três pós-graduações: em Administração Financeira (UNA), Engenharia Econômica (Fundação Dom Cabral) e Engenharia de Segurança do Trabalho (UFMG). Em sua atuação, coordenou o projeto da Cidade Administrativa do Governo de Minas, onde supervisionou e administrou diversas obras públicas do Governo de Minas Gerais. Foi superintendente do Dnit e também trabalhou na coordenadoria do DER/MG. Exerceu o cargo de secretário municipal de Obras Públicas por sete anos e meio, até 2022, e, recentemente, atuava como assessor direto de Rubens na Secretaria Municipal de Saúde.

Rubens Miranda, que assumiu a Secretaria de Saúde em março de 2025, retorna a Brasília para atuar como assessor parlamentar da Câmara dos Deputados. Durante sua gestão, Rubens foi responsável por importantes projetos, entre eles o início das obras de instalação do Posto Avançado de Coleta de Sangue (Pace), a continuidade e as tratativas finais para a implantação do Serviço de Urgência e Emergência (Samu), além da reforma da UPA, que está com o projeto arquitetônico em fase final de elaboração, e obras da nova sede do CAPS AD e das unidades de saúde dos bairros Mangabeiras e Alvorada (em fase de licitação).

O prefeito Robson Magela agradeceu ao ex-secretário Rubens Miranda e deseja boa sorte ao novo secretário.

“A passagem do Rubens foi uma passagem de transição, que já estava previamente acordada. Durante o tempo que ele ficou, além de vários avanços, ele foi responsável por ser a ponte de Araxá com Brasília, onde garantiu importantes recursos para a saúde pública da nossa cidade, o que ele continuará fazendo em sua atuação parlamentar na Câmara dos Deputados. Agradeço a ele por toda dedicação. Já ao Sebastião Donizete, desejo que ele faça um ótimo trabalho para que sigamos avançando em nossa saúde”, destaca.