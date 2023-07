Prefeitura de Araxá apoia 26º Campeonato Radical Street; evento acontece neste domingo

A Prefeitura de Araxá é parceira do 26º Campeonato Radical Street que acontece neste domingo (30), a partir das 9h, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. O evento conta com suporte logístico das Secretarias Municipais de Esportes e de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

A competição conta com cinco categorias: mirim, feminino, iniciante, amador e máster. A inscrição custa R$ 10 e é realizada na hora do evento. Além da disputa, a competição vai contar com show da banda Tonttera.

O produtor cultural do evento, Emílio Gonçalves, afirma que esta é a primeira vez que a competição recebe o apoio da Administração Municipal. “É muito importante para a gente ter essa abertura com a Prefeitura de Araxá. Ficamos muito gratos pelo apoio e confiança em nosso trabalho, e estamos preparados para fazer uma festa bonita de skate, com competidores de Araxá e região”, reforça.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca que os espaços públicos estão à disposição para fomentar o esporte e lazer. “Araxá e região têm atletas capacitados, e o crescimento vem acontecendo de forma positiva. Essa parceria é muito importante para incentivar a prática do skate, e a Secretaria de Esportes está aberta a outras modalidades que queiram utilizar nossas praças esportivas”, conclui.