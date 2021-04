Prefeitura de Araxá apresenta principais ações dos primeiros 100 dias de governo

Em um ano em que o país lida com o pior momento da pandemia, os 100 primeiros dias da gestão Robson Magela e Mauro Chaves foram marcados pelo desafio de conciliar o enfrentamento ao novo coronavírus, com a implementação de políticas públicas voltadas para a população que mais tem sentido os efeitos da pandemia.

O prefeito Robson Magela relata que Araxá já enfrentava diversos problemas que exigiram da nova Administração Municipal a necessidade de buscar soluções urgentes.

“São carências que eu já combatia enquanto estive no papel de vereador aqui no município, mas que a resolução ia além da minha competência como legislador. Isso, principalmente na área do social, que inclusive norteou nosso plano de governo”, explica.

Além do combate diário ao avanço do novo coronavírus, paralelamente outros desafios desencadeados pela pandemia exigiram maior atenção da gestão.

“Exemplo disso é a população mais pobre que acabou ficando ainda mais desamparada. Daí a urgência em colocar na pauta de ações imediatas da gestão a implementação de projetos como o Renda Básica, Alimentando Quem Precisa e Remédio em Casa”, afirma o prefeito.

O prefeito também cita o setor de comércio e serviços que vem sentindo muito com a pandemia. Atentos a isso, a administração reforçou o setor de fiscalização que atua de forma educativa na cidade e, ainda, deu o aval para que mais representantes da economia pudessem compor o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá.

Ainda que o prefeito e todo o secretariado também tenham deliberado ações alheias à pandemia nesses primeiros 100 dias de gestão, o prefeito reconhece que as ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde servem de termômetro na hora de avaliar a nova gestão.

“Por isso tivemos a sensibilidade de, desde que tomamos posse, definir estratégias para minimizar os impactos da doença em Araxá”, explica. Até o mês de março, foram empenhados mais de R$ 28,8 milhões na saúde”, destaca Robson.

Entre a destinação desses recursos, está a ampliação de leitos, aquisição de medicamentos sedativos, materiais descartáveis, insumos, testes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e abono para profissionais que atuam na linha de frente.

Além disso, há ainda o custeio do convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá que é unidade de referência para pacientes contaminados pelo coronavírus na cidade e região.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, reitera que apesar das dificuldades ocasionadas pelo atual momento em função da pandemia, diversas ações já estão sendo planejadas e executadas em todos os setores da Administração Municipal.



“É o compromisso que reafirmamos para colocar o nosso Plano de Governo em prática. Claro que com a pandemia os esforços principais estão sendo concentrados na área da saúde, mas todas as secretarias estão mobilizadas e empreendendo suas ações para que a prefeitura realmente esteja presente no dia a dia do cidadão araxaense”, reitera Mauro.

Veja abaixo as principais iniciativas da gestão Robson Magela / Mauro Chaves nesses primeiros 100 dias de gestão:



· Ampliação do número de leitos de internação de 20 para 26;

· Ampliação de 10 para 20 leitos de UTI para pacientes com Covid-19;

· Mais 7 leitos de UTI na UPA para pacientes com Covid-19;

· Adesão ao consórcio da FNP para aquisição de vacinas;

· Carta de intenção de compras das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Sputnik V;

· Ampliação da fiscalização de medidas de prevenção à Covid-19;

· Restruturação dos protocolos de atendimento e monitoramento;

· Redução de fila de espera de neurologia e cardiologia;

· Articulação junto ao Estado para implementação da UTI Neonatal e Pediátrica;

· Gratificação aos profissionais de linha de frente no combate à Covid-19;

· Criação de call center para informações e denúncias relacionadas à Covid-19;

· Criação da Força-Tarefa para combate à Covid-19;

· Criação do Portal Vacina Araxá, com atualização em tempo real e informações relacionadas à vacinação contra a Covid-19;

· Execução das Campanhas Viva por Inteiro e Agora é Hora de Agir, de conscientização a prevenção à Covid-19;

· Programa Renda Básica – Alcança 4 mil famílias que estão em situação de vulnerabilidade social (em fase de licitação);

· Programa Alimentando Quem Precisa – Ampliação de concessão de cesta básica para famílias carentes;

· Repasse de R$ 5,3 milhões para investimentos em ações voltadas para infância e juventude;

· Programa Remédio em Casa – para atender pessoas com dificuldade de deslocamento (em fase de conclusão);

· Idealização do Comitê Integrado de Prevenção e Combate à Invasão de Áreas;

· Processo Seletivo simplificado para contratação de servidores seguindo critérios de habilitação e tempo de serviço;

· Ampliação de atendimento especializado para a Educação Inclusiva;

· Conclusão de estudo para reforma e ampliação de creches e escolas municipais;

· Elaboração do Protocolo Sanitário para retorno às aulas presenciais;

· Kit merenda;

· Manutenção e recuperação das estradas rurais do município;

· Projeto Fruta no Campo para plantio de mudas de árvores frutíferas na zona rural;

· Cadastramento dos produtores rurais;

· Revitalização e reformas das praças e centros esportivos;

· Implantação de Projetos Sociais em parceria instituições voltadas ao esporte;

· Estudo para recuperação de espaços esportivos;

· Viabilização para implantação da fábrica de aviões da Desaer Desenvolvimento Aeronáutico;

· Criação do Banco de Dados Empresarial;

· Ampliação da Vigilância Patrimonial;

· Licitação para ampliação do videomonitoramento urbano e implantação do videomonitoramento rural;

· Contratação de empresa para limpeza das vias urbanas;

· Fase de conclusão da construção do Parque Ecológico;

· Viabilização de recursos para reforma do Aeroporto Municipal;

· Reordenamento da Operação de Tapa-Buracos e manutenção da iluminação pública;

· Levantamento de maquinários sem condições de uso para serem colocados em leilão;

· Adiamento do pagamento de IPTU até 30 de junho de 2021;

· Recomposição salarial de 6,66% para os servidores públicos (cargos comissionados não foram contemplados);

· Implantação do Departamento de Recursos Humanos;

· Implantação de aulas de música e curso técnico em formato remoto;

· Tratativas para prorrogação da Lei Aldir Blanc;

· Identificação e transferência de obras culturais para um espaço único;

· Cadastramento de artistas locais;

· Idealização da reforma do Centro de Referência da Cultura Negra;