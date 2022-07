Prefeitura de Araxá assina mais de R$ 270.000 em convênios com sete entidades

A Prefeitura de Araxá assinou, nesta quarta-feira (13), convênios com sete entidades assistenciais de Araxá, que totalizam um valor total de R$ 271.996. O objetivo é contribuir com o custeio e manutenção dos serviços assistenciais prestados à comunidade.

Dos recursos destinados às entidades, R$ 75.000 são ordinários do Município e R$ 196.996 oriundos de emendas federais. Estiveram presentes na assinatura o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, além de representantes das entidades beneficiadas.

Os repasses contemplam o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, a Sociedade de Promoção Humana (Soproh) – Fazenda Senhor Jesus, a Associação Lar Ebenézer, o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora e as Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo, no valor de R$ 40.000 cada, além do Grupo de Solidariedade, no valor de R$ 35.000, e o Lions Clube de Araxá, no valor de R$ 36.966.

Durante a assinatura dos convênios, o prefeito Robson Magela ressaltou a importância do trabalho prestado pelas instituições em prol da comunidade araxaense. “Para o bom andamento dos serviços de entidades sociais, é necessário o apoio do Poder Público para que os gestores desenvolvam o trabalho com dignidade. Os serviços prestados complementam as ações do Poder Executivo, com projetos e atividades de grande interesse para toda a população. Reforçamos o compromisso com essas instituições para desempenharem os projetos com excelência”, destacou o prefeito.

O presidente do Grupo de Solidariedade, Francisco de Assis Xavier, explica que com o apoio da Prefeitura de Araxá a instituição vai ampliar o atendimento. “Estamos muito felizes, pois temos esse trabalho há anos, sem nenhum apoio, somente com a força de vontade. Com essa verba, queremos atingir um público maior, atendendo crianças, adolescentes, de uma forma mais lúdica, mas abrangente e trazendo a família para junto de nós”, comentou.

De acordo com a responsável técnica da Fazenda Senhor Jesus, Vanessa Edite Borges Melo, a verba recebida dará continuidade aos serviços prestados. “Nós estamos muito satisfeitos, agora poderemos melhorar as condições as quais a gente coloca o nosso acolhido. Melhoramos os gastos na manutenção e materiais de trabalho específicos”, relatou.