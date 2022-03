Prefeitura de Araxá assina ordem de serviço para reforma do Aeroporto Municipal

Readequações de ambientes, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral e troca do telhado. A ordem de serviço para reforma do Aeroporto Municipal Romeu Zema foi assinada pelo prefeito Robson Magela nesta sexta-feira (11). Segundo o contrato, a previsão é que todas as melhorias sejam entregues no prazo de 6 meses.

O espaço para embarque e desembarque, que está interditado desde 2020 por conta de uma forte chuva que danificou o telhado, também será revitalizado. A obra conta com investimento de R$ 670 mil e será executada pela empresa WN Locações e Serviços, ganhadora da licitação. A assinatura contou a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, e da assessoria do vereador Dr. Zidane.

O prefeito Robson Magela destaca que a revitalização faz parte da preparação do terminal para voltar a receber voos comerciais, suspensos desde março de 2020 devido à queda na demanda gerada pela pandemia. “O aeroporto continua com operação de aviões executivos, táxi aéreo, aeronaves militares e UTIs aéreas. A reforma é o primeiro passo para atrair companhias aéreas para o retorno de voos comerciais. É mais desenvolvimento para o município”, afirma.

Em 2021, o Aeroporto Municipal Romeu Zema recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a certificação AVSEC, de segurança aeroportuária. A certificação significa que o aeroporto atende aos padrões internacionais de segurança e mantém o aeródromo na rota de voos comerciais de aeronaves com mais de 60 assentos.

“Essa reforma significa oferecer mais conforto e melhores condições aeroportuárias para fomentar o transporte aéreo, visto nossos esforços em posicionar o município de Araxá no circuito do turismo nacional”, destacou o prefeito.