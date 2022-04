Prefeitura de Araxá assina R$ 165 mil em convênios com três associações

A Prefeitura de Araxá assinou, nesta terça-feira (26), termos de fomento com a Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada), no valor de R$ 25 mil, com a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, no valor de R$100 mil, e com a Associação Comunitária do Distrito de Itaipu, no valor de R$ 40 mil.

Os recursos foram indicados pelos vereadores Bosco Júnior (Fada), João Veras (Casa de Acolhimento São Francisco de Assis) e Alexandre dos irmãos Paula (Associação Comunitária do Distrito de Itaipu). Ao todo, são R$ 165 mil em investimentos para o desenvolvimento de atividades sociais.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância do trabalho prestado por essas entidades. “Cada uma delas desenvolve projetos para um grande número de pessoas. É fundamental a Administração Municipal apoiar e fiscalizar todas as ações que são desenvolvidas e forem propostas pelos convênios”, ressalta o prefeito.

O presidente da Associação Comunitária do Distrito de Itaipu, Wanderlei Debastiani, destaca que o recurso vai possibilitar a aquisição de equipamentos para a atividade no campo. “O Itaipu não recebia esse apoio da prefeitura há anos. O repasse vai nos beneficiar na compra de equipamentos, pois os atuais estão todos deteriorados pelo tempo de uso. Com os equipamentos novos, muita coisa boa vai acontecer na nossa comunidade”, destaca.