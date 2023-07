Prefeitura de Araxá assina termos de fomento com a Capela Mártir Filomena, Centro Júlio Dário e a Associação de Apoio ao Motorista

A Prefeitura de Araxá assinou termos de fomento, nesta sexta-feira (14), em apoio a projetos sociais desenvolvidos pelo Terceiro Setor. Foram assinados dois termos que totalizam o valor de R$ 140.000,00 com a Associação da Capela Mártir Filomena, um no valor de R$ 57.467,50 com o Centro de Formação Profissional Júlio Dário e um no valor de R$ 15.000,00 com a Associação de Apoio ao Motorista (Adesc).

Participaram das assinaturas o prefeito Robson Magela, os presidentes das entidades, João Paulo Ferreira de Paula (Capela Filomena), Lázaro da Silva (Adesc) e Juliano Ferreira (Júlio Dário), e o presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior e o vereador Alexandre dos Irmãos Paula, autores das indicações dos convênios.

A Capela Filomena utilizará o recurso para melhorias estruturais na sua sede, como a construção de uma cozinha e fechamento do barracão. “Fiquei muito feliz em assinar esse termo de fomento. Com o amparo da Prefeitura de Araxá, a associação vai passar por uma reforma que vai deixar o local mais aconchegante para receber a população”, destaca João Paulo.

Já o Centro Júlio Dário vai investir o recurso para custeio e manutenção de suas atividades, além de implementar projeto de capacitação para o seu público-alvo. “Firmamos uma parceria importantíssima com a Gestão Municipal, que vai possibilitar a abertura de uma oficina de motos com curso gratuito de mecânico para jovens e adolescentes”, explica Juliano Ferreira.

E a Adesc usará a verba para a organização da tradicional Festa dos Motoristas, que chega à sua 36ª edição. “A gente fica muito satisfeito em receber esse apoio da prefeitura, e com certeza esse valor vai ajudar muito no nosso evento”, afirma Lázaro da Silva.

O prefeito Robson Magela reforça que a Administração Municipal não tem medido esforços em apoiar atividades sociais para diversos públicos. “Esses termos de fomento são fundamentais para que as associações continuem oferecendo um serviço de qualidade para toda a população”, conclui.