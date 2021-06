Prefeitura de Araxá atinge 700 quilômetros de estradas rurais recuperadas em cinco meses

O apoio ao homem do campo é uma reivindicação antiga da população. Desde o início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária faz um trabalho pontual e intensificado de recuperação e manutenção de estradas rurais. O objetivo é garantir melhor trafegabilidade e acesso de veículos, oferecendo melhores condições para que os produtores e moradores de comunidades rurais transitem com mais segurança.

Foram executados serviços de patrolamento, cascalhamento, construção de bolsões para drenagem, reforma de lombadas, levantamento das vias, limpeza e manutenção em mais de 700 quilômetros de estradas rurais até agora. De acordo com o secretário Fárley Pereira de Aquino, a recuperação de estradas vicinais leva mais autonomia e reconhecimento a um setor que presta um trabalho importante para a economia.

“A oferta de uma estrada de qualidade garante mais facilidade no escoamento da sua produção e consequentemente um preço mais acessível. A gente sabe que o produtor rural é quem coloca comida na nossa mesa, e nós enquanto poder público precisamos ter responsabilidade e um carinho especial com o homem do campo”, ressalta.

No início do ano, a pasta também iniciou o cadastramento de produtores rurais, com o intuito de reunir dados sobre propriedades e atividades desenvolvidas na cidade para facilitar o atendimento das demandas, a divulgação de projetos e a interação entre produtores e a secretaria.

Para se cadastrar, o produtor deve informar o nome, endereço, telefone, nome da propriedade, região, participação em associação e atividade exercida, como pecuária de leite, pecuária de corte ou lavoura. As informações podem ser repassadas pelos telefones (34) 3691-7040 e (34) 3691-7041.