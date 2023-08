Prefeitura de Araxá busca recurso de R$ 3,7 milhões para recuperação de área com erosão no bairro Pão de Açúcar 3

A Prefeitura de Araxá vai receber a liberação de recursos federais para ações de recuperação da área afetada pela erosão na rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3. O projeto foi aprovado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, na semana passada. Com a aprovação, serão disponibilizados R$ 3.717.948,98 para a restauração de toda infraestrutura urbana danificada.

De acordo com o projeto, será feita a recomposição de toda a área atingida pela erosão, implantação de drenos profundos para escoamento da água das chuvas, terraplanagem e pavimentação das ruas. O Município já iniciou a formulação do processo licitatório da empresa que realizará a obra. A expectativa é que em até 30 dias seja realizado o pregão eletrônico.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, afirma que a obra é fundamental para a segurança dos moradores do bairro Pão de Açúcar 3. “Há alguns anos, durante a gestão passada, o Município realizou uma obra com a mesma finalidade no local. Infelizmente, devido à estrutura do loteamento aprovado na época e falta de estudos específicos ocorreu novamente erosão e com dimensões ainda maiores. Agora, todos os cuidados estão sendo tomados na elaboração do projeto e do processo licitatório para evitar um novo problema e garantir a segurança dos moradores da região”, diz.