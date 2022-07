Prefeitura de Araxá capacita profissionais de enfermagem sobre técnicas de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu nesta semana uma capacitação para os técnicos de enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.

O objetivo foi preparar a equipe da Atenção Primária às atualizações do Programa Nacional de Imunização, que engloba vacinas do calendário adulto e infantil, triagem, aplicação, indicações e reações adversas. A capacitação foi dividida em três dias, com treinamentos teóricos sobre a atualização das práticas de vacinação.

O prefeito Robson Magela reforça que a iniciativa desempenha um papel fundamental na garantia de um atendimento de qualidade à população. “É necessário que os nossos profissionais de Saúde estejam em constante atualização. Prestar serviço de saúde pública é mais que atender, é cuidar. Por isso, precisamos de uma equipe bem preparada para proporcionarmos um atendimento de qualidade a quem precisa do atendimento”, destaca.

O treinamento foi ministrado pela enfermeira Marcela Mesquita, que reiterou a importância deste momento de orientação e esclarecimento dos profissionais que atuam na área de vacinação. “Vacina é um tema muito dinâmico e frequentemente o Ministério da Saúde lança alguma nova orientação. Então, torna-se imprescindível essa atualização alinhada com o determinado tema. A capacitação foi muito produtiva e irá refletir na assistência ao usuário”, explica.