Prefeitura de Araxá celebra 35 anos do ECA com ações voltadas ao tema

Para celebrar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), comemorados em 13 de julho, a Prefeitura de Araxá está mobilizando escolas, equipamentos sociais e toda a comunidade com programação de ações voltadas à promoção dos direitos e deveres dos jovens. A iniciativa, coordenada pelas secretarias de Educação e de Assistência Social, tem como foco fortalecer o protagonismo juvenil e a consciência cidadã.

Durante esta semana, estudantes do 6º ao 9º ano da Rede Municipal participam de rodas de conversa, palestras e outras dinâmicas de escuta ativa. Em cada encontro, palavras como “respeito”, “proteção” e “igualdade” ganham vida em cartazes, vídeos e redações, e ajudam os alunos a compreender como o ECA atua na garantia de sua dignidade.

“Mais do que um documento, o ECA deve ser um compromisso diário de cada um de nós. Ver nossos jovens debatendo, criando projetos e propondo soluções mostra que estamos construindo, juntos, uma escola cada vez mais inclusiva e democrática”, ressalta a secretária de Educação, Zulma Moreira.

Programação

Dia: 13/07 – público interno (domingo)

Local: Fundação da Criança do Adolescente (FCCA)

Palestras, oficina de pintura, mostra de dança

Participação: Parceiros do apadrinhamento

Dia: 14/07 (14h) – público interno

Local: Centro de Atendimento à Criança – Av. João Paulo II, 3.765, Jardim Imperial

Roda de Conversa “Vozes que Importam – 35 anos do ECA”

Mediação: Mara Lúcia Dourado – Promotora Curadora da Infância e Juventude

Dia: 29/07 – público interno

Sede da Família Acolhedora – Rua 7 de Janeiro, n° 211, bairro Santa Terezinha

Palestra sobre direitos infantojuvenis, com advogados especialistas

Condução: Dr. Luiz Flávio Martins – Procurador da FCAA

Ações ao longo do mês – abertas à comunidade

Cras Pão de Açúcar e Abolição, a Praça da Família e o Projeto Vida em Movimento oferecerão sessões de contação de histórias e bate-papos com psicólogos, com o objetivo de aproximar o Estatuto da rotina de quem mais precisa de sua proteção.