Prefeitura de Araxá conclui a implantação de LED em mais sete bairros e no Distrito Industrial 1 e 2

Economia, eficiência e durabilidade. A Prefeitura de Araxá segue avançando na modernização da iluminação pública. Recentemente foram concluídas substituições de lâmpadas convencionais por LED em mais sete bairros e no Distrito Industrial 1 e 2. O projeto Araxá Cidade Luz já executou a troca de 4.486 pontos de energia, em 37 bairros e também no Distrito de Itaipu e na Comunidade Rural da Boca da Mata.

Os bairros contemplados nesta etapa foram Domingos Zema, Tiradentes, Parque das Flores, Guilhermina Vieira Chaer, Gameleiras, Via Verde e Villagio 1. A tecnologia LED é conhecida por sua durabilidade, eficiência energética e menor impacto ambiental.

O prefeito Robson Magela destaca que a iniciativa de modernização da iluminação pública tem trazido inúmeros benefícios para a população, e é um exemplo concreto de investimento em sustentabilidade e qualidade de vida.

“Com essa ação reafirmamos o nosso compromisso com o bem-estar da população, buscando continuamente modernizar a infraestrutura da cidade e promover avanços significativos em diversos setores. Além da economia no consumo de energia elétrica, as lâmpadas de LED possuem uma vida útil maior, o que reduz consideravelmente os custos de manutenção, além de proporcionar mais conforto e segurança à população”, reforça.

Os moradores dos bairros contemplados com a troca de iluminação já estão sentindo os benefícios dessa iniciativa. O engenheiro e morador do bairro Guilhermina Vieira Chaer, Guilherme Ferreira, elogia a melhoria na iluminação pública, ressaltando a sensação de segurança e a valorização do setor.

“Eu nunca tinha visto essa atenção especial da prefeitura com o bairro. As luzes de LED eram um sonho, o bairro quando anoitecia ficava bem escuro devido à iluminação antiga, deixando as ruas perigosas, mas agora está tudo clarinho, aumentando a segurança e a visibilidade. Em menos de uma semana todo bairro já estava com a nova iluminação”, relata.