Prefeitura de Araxá confirma saída de secretária de Saúde e anuncia interina

A Prefeitura de Araxá informa que na manhã desta quinta-feira (1º) recebeu, através de ofício, o pedido de exoneração da secretária municipal de Saúde, Diane Dutra. A Administração Municipal agradece à ex-secretária pelo empenho e dedicação prestados em prol da saúde pública do município.

A Administração Municipal aproveita a oportunidade para anunciar que a enfermeira Lorena de Pinho Magalhães assume interinamente a Secretaria Municipal de Saúde.

Lorena é servidora pública há 11 anos, coordenou a Unidade de Saúde Referência no Combate à Covid-19 (Unisul), e possui experiência na gestão de Unidades Básicas de Saúde do município, equipes da Estratégia de Saúde da Família (PSF), Serviço de Epidemiologia, dentre outras áreas do serviço público de saúde.

A secretária interina de Saúde é formada em Enfermagem e possui especialização em Urgência e Emergência, com Gestão em Pronto Atendimento; Enfermagem do Trabalho e Gerência em Saúde Pública.