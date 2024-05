Prefeitura de Araxá destinará arrecadação do Estacionamento Rotativo para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)

A Prefeitura de Araxá destinará os recursos arrecadados pelo Município com o Estacionamento Rotativo para as instituições que oferecem moradia e condições de liberdade, dignidade e cidadania para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O objetivo é garantir que acolhidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) tenham atendimento de qualidade e proteção integral ao idoso(a) em situação de vulnerabilidade social

Os recursos arrecadados com o novo sistema de estacionamento rotativo poderão ser aplicados em ações de prevenção e controle de infecções dentro das ILPIs; compra de insumos e de equipamentos básicos para segurança e higiene dos residentes e funcionários; compra de medicamentos; e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves de doenças graves.

O novo Estacionamento Rotativo começa a funcionar em caráter educacional nesta segunda (27). O sistema proporcionará um aumento da rotatividade de vagas na região central da cidade. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 13h. O valor será de R$ 2 a hora, com permanência de até 3 horas em todos os setores. O período educativo será de 10 dias.