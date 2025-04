Prefeitura de Araxá distribuirá gratuitamente 1.000 ingressos para a primeira etapa Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá

A Prefeitura de Araxá vai distribuir gratuitamente 1.000 ingressos para a primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike (MTB) em Araxá, que acontece entre os dias 3 e 6 de abril. Os ingressos serão válidos para quinta (3), sexta (4), sábado (5) e domingo (6). A ação é voltada exclusivamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico. Cada beneficiário terá direito a dois ingressos, e a distribuição será realizada enquanto durarem os estoques.

A retirada dos ingressos poderá ser feita nos equipamentos sociais da Prefeitura de Araxá, como os Núcleos de Convivência e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos dias 2, 3 e 4 de abril (quarta, quinta e sexta-feira), das 12h às 18h.

Como parte do compromisso com a acessibilidade e a inclusão social, a Prefeitura firmou parceria com a empresa Vera Cruz, que disponibilizará transporte gratuito na linha específica Centro/Barreito. Três ônibus circularão exclusivamente no trajeto do centro da cidade até Barreiro a cada 20 minutos, das 8h às 18h.

A iniciativa promovida pela Assessoria de Comunicação do Município e a organização do evento promove a democratização do acesso ao esporte, ao lazer e à cultura, garantindo que a população em situação de vulnerabilidade também possa participar de um dos maiores eventos esportivos do calendário mundial realizado em Araxá.

Equipamentos Sociais – Secretaria de Ação Social – Prefeitura de Araxá

Secretaria Municipal de Ação Social

📍 Av. Getúlio Vargas, nº 205

CRAS Abolição

📍 Rua Marcolino Coelho Borges, nº 90

CRAS Bom Jesus

📍 Rua Jason Armando de Paula, n° 117.

Núcleo Boa Vista

📍 Rua Tereza Guimarães, nº 15

Núcleo Tiradentes

📍 Rua Dorvalina Martins, nº 15

Núcleo Leblon

📍 Rua Edmundo Rodrigues da Silva, nº 455

Núcleo Santo Antônio

📍 Rua Luiz Dumont Fonseca, nº 215

Cras Pão de Açúcar

📍 Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, nº 245

Cras Centro

📍Rua Carvalho Lopes, n° 38