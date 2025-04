Prefeitura de Araxá divulga novos telefones do setor administrativo do município

A Prefeitura de Araxá informa que, até a conclusão do novo processo de licitação de telefonia, estão disponíveis números emergenciais e provisórios para atendimento ao público do setor administrativo do município.

A secretaria de Fazenda e Planejamento orienta a população a utilizar os novos contatos temporários para dúvidas, solicitações ou demais atendimentos relacionados ao setor. Os números provisórios dos demais setores serão divulgados nos próximos dias. Já os números da Secretaria de Saúde estão funcionando normalmente.

Confira os novos contatos:

• Tributos: (34) 3668-0609

• Tesouraria: (34) 3668-0611

• Contabilidade: (34) 3668-0613

• Recursos Humanos – RH: (34) 3668-0615

• Compras: (34) 3668-0617

• Licitação: (34) 3668-0619

• Procon: (34) 3668-0621

• Aeroporto: (34) 3668-0623

• Cata Treco: (34) 3668-0608