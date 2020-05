Prefeitura de Araxá diz que está intensificando fiscalização às normas de combate ao coronavírus

A Prefeitura de Araxá coordena a intensificação das ações de fiscalização das normas de combate ao Covid-19. Medidas que vão desde o uso de máscaras por parte de toda população até regras de segurança para a flexibilização do comércio são fundamentais para evitar a proliferação do Coronavírus na cidade.

A Administração Municipal e o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 definiram que o IPDSA, a Asttran e a Vigilância Sanitária devem atuar de forma participativa da fiscalização do fiel cumprimento das deliberações do Comitê e dos decretos da Prefeitura de Araxá voltados ao combate da pandemia no município.

Os órgãos públicos contam com a parceria das forças de segurança pública para fazer valer o cumprimento integral do Decreto n°.970 – de 27 de Abril de 2020 – que determina Providências e Medidas para o Enfrentamento, Prevenção e Mitigação da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Covid-19.

O 37º Batalhão de Polícia Militar designou uma equipe para participar efetivamente da fiscalização ao lado do IPDSA, Asttran e Vigilância Sanitária. O comandante tenente-coronel Fernando Reis integra o comitê e afirma que Polícia Militar avalia as decisões tomadas no município como muito acertadas e adequadas para o momento que a cidade está vivendo.

“Iniciamos uma fiscalização mais intensa em toda cidade. Estamos fiscalizando os estabelecimentos comerciais, também verificando as chácaras que estão promovendo festas com grande concentração de pessoas, o que não é permitido e consideramos uma irresponsabilidade. Os locais e estabelecimentos que estão descumprindo as diretrizes estão sendo inicialmente notificados e podem ser responsabilizados administrativamente com multas e suspensão de alvará, além de responderem também a luz do código penal, de acordo com a lei”, revela.

O prefeito Aracely de Paula fala da importância da colaboração e do envolvimento de toda a sociedade araxaense na guerra contra o Covid-19. “A cidade tem que se mobilizar em todos os seus setores para se proteger deste mal que assola o mundo. O nosso povo só vai estar realmente protegido a partir da responsabilidade dos cidadãos e com a criminalização se necessário daqueles que estão descumprindo as deliberações do comitê formado por representantes de todos os setores da sociedade que por isso reflete o sentimento de Araxá e, portanto, tem todo o nosso apoio”, conclui o prefeito.