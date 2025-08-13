Prefeitura de Araxá e ACIA iniciam preparativos para iluminação e decoração natalina de 2025

A Prefeitura de Araxá, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA) e a Fundação Cultural Acia (FACIA), iniciou os preparativos para a decoração e iluminação natalina de 2025. O projeto, que está em fase de planejamento, pretende transformar a cidade em um verdadeiro cenário natalino, com enfeites espalhados pelas principais avenidas, pontos turísticos e praças.

O principal objetivo da iniciativa é fortalecer o comércio local e impulsionar a rede hoteleira, atraindo moradores e visitantes para celebrarem o Natal em um ambiente encantador e acolhedor. Durante a reunião foram apresentados projetos decorativos que contemplam diversos pontos estratégicos do município.

Participaram do encontro o prefeito Robson Magela; o secretário de Governo, Rick Paranhos; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges; o presidente da ACIA, Leonardo Drummond de Araújo; o 1º vice-presidente da ACIA, Mauro Magalhães Maniglia; o diretor da ACIA, Jorge Akel Neto; a presidente da FACIA, Elisa Borges Viana da Costa Baião Macêdo e a Gerente Administrativa da FACIA, Flávia Carvalho Barreto.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, a expectativa é que o clima festivo contribua para o aumento do fluxo de visitantes e o aquecimento das vendas no comércio local. “Estamos trabalhando para que Araxá tenha um dos natais mais bonitos da região, assim como foi o ano passado. Acreditamos que esse tipo de investimento estimula o comércio, movimenta o turismo e fortalece o sentimento de pertencimento da população”, afirma.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, ressalta que o “Natal Iluminado” será um evento importante para aumentar o fluxo de pessoas na cidade. “Esse projeto ajudará a consolidar Araxá como um destino de fim de ano, é uma iniciativa que vai muito além da estética, é uma estratégia que fortalece o turismo local, movimenta a rede hoteleira e mobiliza toda a economia. Esperamos um Natal inesquecível, capaz de atrair visitantes para conhecer nossa cidade iluminada”, diz.