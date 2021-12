Prefeitura de Araxá e Governo de Minas firmam convênio para revitalização da Avenida do Comboio

Mais um passo importante para solucionar uma antiga demanda da população araxaense. A Prefeitura de Araxá e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) firmaram um acordo para revitalização e municipalização da avenida José Ananias de Aguiar (Comboio).

O Governo de Minas Gerais vai repassar o recurso ao Município para que seja feito o recapeamento asfáltico em toda extensão da via. Após a conclusão da obra, a avenida será repassada ao município. A municipalização também vai resolver o problema de moradias e empresas que estão instaladas às margens do Comboio, que não estarão mais enquadradas na lei que determina limite de área para faixa de domínio.

O acordo foi firmado nesta segunda-feira (13) por meio de uma reunião virtual entre o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o subsecretário de Estado de Obras e Infraestrutura, Breno Longobucco, o chefe de Gabinete da Secretaria Geral do Governo de Minas, Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves, e o vice-diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), Matheus Novais.

O projeto de revitalização está previsto para ser concluído nesta semana, segundo o Seinfra. “Vamos aguardar o projeto elaborado pelo Estado, com os valores necessários, para apresentar à população. A revitalização da avenida do Comboio é uma das principais demandas de Araxá devido ao alto fluxo de veículos e principalmente de caminhões. Certamente, essa reforma trará desenvolvimento e infraestrutura de qualidade para a cidade”, destaca o prefeito Robson Magela.