Prefeitura de Araxá é parceira da Copa Internacional de Mountain Bike 2022

Os melhores atletas do Brasil e do mundo estarão competindo no Grande Hotel e Termas de Araxá, entre os dias 24 e 26 de junho (sexta a domingo), pela 2ª etapa da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) 2022. A Prefeitura de Araxá é uma das apoiadoras da CIMTB por meio de um convênio no valor de R$ 100 mil e suporte logístico para realização deste que é um dos principais eventos da categoria na América do Sul. Ao todo, estão programadas 41 formas de disputa, além de diversas outras atrações culturais, musicais e esportivas.

A etapa Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike 2022 é a mais tradicional e charmosa do ciclismo nacional. A competição contará com três modalidades do Mountain Bike Cross Country. A realização do XCC (Short Track), Classe 3, e do Hors Class no formato de XCO (Cross Country Olímpico), ambos contando pontos pela UCI (União Ciclística Internacional). Haverá também a realização da Copa Sense CIMTB de Maratona, na modalidade XCM (Cross Country Maratona).

De acordo com o prefeito Robson Magela, o investimento do Município na realização e promoção de eventos é fundamental para a economia da cidade. “A Copa Internacional de Mountain Bike 2022 é um evento que divulga Araxá para todo o continente. Além disso, atrai turistas e visitantes para a cidade, gira a economia e movimenta todo nosso comércio. A Prefeitura de Araxá tem investido na captação desses grandes eventos, principalmente quando temos parceria da iniciativa privada que também tem acreditado em Araxá como atrativo turístico para todo o país.”

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, destaca os grandes eventos turísticos que Araxá tem promovido nos últimos meses. “Passamos por um momento complexo da pandemia, onde os eventos foram suspensos e a economia do país ficou prejudicada. Essa retomada é importante para que Araxá consiga se posicionar no mercado turístico como um destino de grandes eventos, um destino gastronômico, esportivo e de natureza. Esse é o primeiro passo da implantação do Plano Municipal de Turismo, uma proposta que foi construída juntamente com o trade turístico e que começa a ser colocado em prática”, ressalta o secretário.