Prefeitura de Araxá é parceira da Semana de Tecnologia, Educação e Inovação

Alunos da rede municipal de ensino vão contribuir com o uso racional da água e com a economia doméstica. Esses são os temas dos projetos que serão desenvolvidos na Semana de Tecnologia, Educação e Inovação de Araxá, lançada na quarta-feira (6). O objetivo é incentivar os estudantes a apresentarem soluções para temas que afligem a comunidade.

A Secretaria Municipal de Educação é parceira do projeto. A lei foi criada por iniciativa do vereador Wellington Martins e a secretária Zulma Moreira explica que para evitar aglomeração de pessoas no encerramento da semana, o número de participantes para este ano foi limitado.

São 20 escolas, sendo cinco de ensino fundamental 1, cinco de ensino fundamental 2 e 10 de ensino médio. O resultado será divulgado na primeira semana de novembro, com premiação para as escolas, alunos e professores.

Zulma destaca que a parceria contempla propostas que serão desenvolvidas por meio da tecnologia, ficando a cargo do ensino fundamental desenvolver cartazes com vídeo explicativo e o ensino médio produzir maquetes também com vídeo explicativo.

“O veículo para acontecer mudança é a escola, é a educação. Nós sabemos que a mente da criança e do jovem é muito fértil. São ligados em tecnologia, são mais atentos às ideias inovadoras e, às vezes, com projetos simples podem fazer uma diferença muito grande”, afirma a secretária.