Prefeitura de Araxá empossa mais de 500 servidores aprovados no Concurso da Educação

A Prefeitura de Araxá realizou a posse de servidores aprovados no Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação. Os novos servidores vão atuar nos cargos de professor de Educação Básica; professor adjunto da Educação Infantil; especialista da Educação Básica; auxiliar de Secretaria Escolar; agente de Serviços Gerais da Educação; auxiliar de Biblioteca; técnico em Alimentação e Nutrição Escolar; nutricionista; bibliotecário; psicólogo e motorista.

No total, 646 pessoas foram convocadas, 553 tomaram posse e, entre os que não compareceram, alguns pediram prorrogação de prazo e outros não apresentaram os documentos necessários.



Durante os dias de posse que foram na segunda (22) e terça (23), marcaram presença o prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o presidente da Câmara dos Vereadores de Araxá, Bosco Júnior, os vereadores Evaldo Juvenal da Silva e Alexandre Carneiro de Paula, o presidente do Sinplalto, Hely Aires, servidores da comissão gestora, familiares e imprensa.

O prefeito Robson Magela destacou a importância desse momento para a Educação Municipal de Araxá. “Muitos desses novos servidores esperaram este concurso público por anos, e a vinda deles é um marco para nossa cidade. É uma honra poder concretizar os sonhos de tantas pessoas dedicadas, que agora terão a chance de contribuir significativamente para o desenvolvimento da nossa Educação”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, cada novo servidor terá um papel importante para o funcionamento eficaz do Sistema Educacional do Município. “Cada um desses empossados é uma peça fundamental para fazer a engrenagem da Educação funcionar. Estamos confiantes de que, juntos, todos alcançarão patamares ainda mais elevados de excelência”, declarou a secretária.



Para Cássia Cristina Ribeiro, que foi aprovada para o cargo de agente de Serviços Gerais, o concurso garante sua satisfação e a perspectiva de estabilidade. “Estou muito feliz. Foi muito esforço, estudei bastante e esperei muito por isso. É um emprego que proporciona estabilidade, e vou me esforçar ao máximo para fazer o melhor”, destaca.

Já Ludimila Reis de Souza, professora empossada, reforça a tranquilidade que a nova função traz, refletindo positivamente no ensino das crianças. “Essa posse traz tanta paz para a gente, reflete no ensino e nas crianças. Com isso, conseguimos passar nossa tranquilidade a elas, fazendo um trabalho melhor. É uma alegria enorme saber que vou contribuir na vida de várias crianças e fazer parte de várias gerações”, reforça.