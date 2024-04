NOTA: Prefeitura esclarece sobre invasão do antigo perfil do Facebook

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá esclarece que o perfil no Facebook (Prefeitura de Araxá) foi alvo de invasão por hackers em novembro do ano passado. Após o ocorrido, foi criado um novo perfil oficial (Prefeitura Municipal de Araxá).

Lamentavelmente, nesta segunda-feira (29), a antiga página foi reativada pelos invasores, que publicaram fotos de conteúdo inapropriado. As postagens indevidas foram realizadas no feed da conta e a Assessoria de Comunicação já tomou medidas imediatas, solicitando ao Meta, responsável pelo Facebook, a retirada do perfil do ar.

Além disso, também foi feito um boletim de ocorrência para que as autoridades competentes iniciem as devidas investigações sobre o caso.

É lamentável que casos como este ocorram. A Administração Municipal ressalta que a página da Prefeitura é um espaço onde projetos e serviços públicos são compartilhados, e é de extrema importância que seu conteúdo seja publicado para toda a população.

As publicações oficiais continuam sendo realizadas nas seguintes mídias:

– Site Oficial: www.araxa.mg.gov.br

– Facebook: Prefeitura Municipal de Araxá

– Instagram: @prefeituradearaxa

– X (antigo twitter): prefeituraaraxa

– Telegram: Prefeitura Municipal de Araxá