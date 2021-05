Prefeitura de Araxá encaminha convênios para estruturar associações de reciclagem

Desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente e geração de renda para famílias carentes. A Prefeitura de Araxá encaminhou à Câmara Municipal quatro projetos de subvenção social para estruturar os serviços de coleta de materiais recicláveis no município.

A proposta propõe o repasse de cerca de R$ 166.500,00 para cada associação ou cooperativa de reciclagem (Foco Ambiental – Reciclara – Dona Beja e Cooperare). Com isso, elas terão condições de viabilizar suas atividades alugando outros espaços até que a Prefeitura de Araxá reforme os galpões de reciclados no Distrito Industrial, atendendo as normas de segurança e certificados pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Os convênios serão apreciados pelos vereadores nos próximos dias.

A falta de estrutura das associações e cooperativas de reciclagem no município tem gerado diversos problemas nos últimos anos. Por falta de apoio, investimentos e conscientização da população, surgiram diversos pontos de depósitos de resíduos na cidade, que já foi referência nacional em coleta seletiva.

O aterro sanitário, inaugurado em 2008, que tratava todo o lixo urbano de maneira ecologicamente correta, se transformou em um grande lixão e teve seu tempo de vida útil reduzido com o acúmulo do volume de lixo produzido.

De acordo com o prefeito Robson Magela, os projetos são resultados dos compromissos assumidos com a população. “Acompanhamos há anos as péssimas condições de trabalho que vivem os trabalhadores das associações, a ineficácia do aterro sanitário, que por falta de investimento se transformou em um verdadeiro lixão a céu aberto, e as consequências que a falta de um serviço de coleta seletiva eficiente trouxe à cidade, como, por exemplo, vários pontos de depósitos de lixo. Esses quatro projetos iniciam a nossa proposta de governo de preservação do meio ambiente e recursos naturais do nosso município”, afirma o prefeito.

Catadora há vários anos, Reilda Maria, da Foco Ambiental, conta que a ajuda financeira vai ajudar muito na estruturação do serviço e melhorar as condições de trabalho nas associações e cooperativas. “Essa parceria com a Prefeitura é muito importante para nós. Ficamos felizes demais. Estamos vivendo uma vida desumana há anos e isso será o alimento de muitas famílias. Demorou muito para conseguirmos essa ajuda, batemos na porta da prefeitura por muitos anos e nunca fomos atendidos. Agora, alguém está reconhecendo nosso trabalho e nos oferecendo uma vida mais digna”, destaca.

Valor total

– Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá (Reciclara) – R$ 166.500,00.

– Associação de Catadores de Papel, Plástico, Metal e Vidro (Foco Ambiental) – R$ 166.500,00.

– Associação Amigos Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá (Dona Beja) – R$ 166.500,00.

– Cooperativa de Trabalho dos Produtores de Materiais Recicláveis (Cooperare) – R$ 166.500,00.