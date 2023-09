Prefeitura de Araxá entrega certificados de formatura dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu a solenidade de entrega de certificados para 83 servidores que realizaram o curso técnico de Agentes Comunitários de Saúde (TACSs) e Agentes de Combate às Endemias (TACEs), por meio do Programa Saúde com Agente. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (20), no Anfiteatro Sesi Senai, com apoio do Centro de Atendimento ao Servidor (CAS).

O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O projeto busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), em uma ação inédita que impacta na melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida de toda a população, com adesão da Prefeitura de Araxá.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, destaca a importância do Programa Saúde com Agente. “É uma iniciativa incrível e oferece à população a oportunidade de formação profissional de forma gratuita. A partir de agora, esses profissionais estão capacitados na parte teórica e técnica para atuar em nosso município, em prol da Saúde”, afirma.

Na ocasião, o prefeito Robson Magela assinou o a Lei Municipal 8.144, que institui o Dia Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a ser comemorado no dia 4 de outubro. A lei é de autoria do vereador Raphael Rios.

“É um momento de muita felicidade poder realizar a formatura dos agentes de saúde e de combate às endemias, que fazem um trabalho primordial e essencial dentro do nosso município. Nosso olhar está voltado para capacitação de todos os profissionais, sempre pensando no seu crescimento profissional e para que possamos prestar cada vez mais um atendimento de qualidade para toda a população araxaense”, destaca o prefeito.

Composição da mesa técnica do evento: prefeito Robson Magela; secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira; representante da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs), Dirce Melo; vereador Raphael Rios, representando o presidente da Câmara, Bosco Júnior; presidente do Centro de Atendimento ao Servidor (CAS), Hely Aires; coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo; coordenadora da Atenção Primária, Lidiane Sousa; presidente do Conselho Municipal de Saúde, Juliana Machado e Silva.

Também estiveram presentes o vereador Evaldo do Ferrocarril e o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos.