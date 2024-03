Prefeitura de Araxá entrega de veículo para a Ampara

A Prefeitura de Araxá entregou um carro zero quilômetro à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara). O veículo do modelo Spin foi adquirido por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Bosco.

O automóvel será utilizado para o deslocamento de pacientes em tratamentos oncológicos, facilitando a logística da instituição em atividades como atendimento técnico residencial, manutenção, busca por doações e participação em eventos em prol da comunidade.