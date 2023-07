Prefeitura de Araxá entrega os 10 primeiros imóveis contemplados pelo projeto Belo Banho

Mais qualidade de vida, segurança e dignidade a quem precisa. A Prefeitura de Araxá concluiu a reforma dos 10 primeiros banheiros de imóveis de idosos de baixa renda, contemplados com o projeto Belo Banho. A proposta equipa os cômodos com a instalação de barras de apoio, pisos antiderrapantes e demais materiais e reparos que atendam as normas técnicas de segurança e acessibilidade. O projeto vai contemplar, ao todo, 50 imóveis, sendo que outros 10 já estão em execução.

O prefeito Robson Magela e o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, visitaram, nesta sexta-feira (7), alguns imóveis que foram concluídos pelo projeto.

“Estamos muito felizes em realizar essas entregas, pois, infelizmente, muitas famílias em vulnerabilidade social abrem mão de reformas para arcar com despesas básicas. E essas adequações realizadas pela Secretaria de Ação Social garantem segurança, acessibilidade e dignidade a todas essas famílias”, destaca o prefeito Robson Magela.

O secretário Wagner Cruz acrescenta que a previsão de conclusão das outras 10 obras que estão em conclusão é para setembro. “Já foram entregues as 10 primeiras adequações e temos mais 10 imóveis em reforma, que são fundamentais, pois asseguram mais proteção. Os idosos contemplados contam com itens que garantam aderência, apoio, acessibilidade e segurança, e ficam mais confiantes para o uso do banheiro”, destaca.

A aposentada Ilzidinha Francisca de Oliveira, moradora do bairro Urciano Lemos, foi uma das contempladas com o projeto e comenta sobre a felicidade de poder contar com o novo banheiro. “Foi muito bom! Eu não tinha condições de reformar, e o meu banheiro estava muito ruim, tanto o chuveiro, quanto a instalação elétrica antiga. Agora tenho mais segurança e conforto. Eu estou muito feliz e só tenho a agradecer”, diz.