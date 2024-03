Prefeitura de Araxá entrega viatura e renova convênio com o Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Araxá reforçou o suporte à Segurança Pública com a entrega de uma nova viatura para a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá. O veículo foi adquirido por meio de recursos do Município. A solenidade de entrega aconteceu nesta quinta-feira (7), e não marcou apenas a chegada do novo veículo, mas também evidenciou o comprometimento da Administração Municipal com a segurança da comunidade.

Além da viatura, foi renovado o convênio com a corporação no valor de R$ 150.000,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 12.500,00.

A cerimônia aconteceu na sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do subcomandante do 2º Comando Operacional de Uberlândia, tenente-coronel Ricardo Marisguia, da comandante do 8º Batalhão de Uberaba, tenente-coronel Ana Paula Borges, do comandante da 2º Companhia de Araxá, capitão Luiz Ricardo de Oliveira, do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e vereadores e demais autoridades.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da nova viatura para atender as demandas da população e reforçou a parceria com o Corpo de Bombeiros.

“É uma parceria que faz a diferença e auxilia na execução do trabalho do Corpo de Bombeiros no município e região. E aproveitamos também para renovar o convênio para a manutenção das atividades da corporação”, reitera.

O capitão Ricardo ressalta que o apoio da Prefeitura de Araxá é fundamental para o atendimento do Corpo de Bombeiros à população.

“Essa parceria nos disponibiliza oferecer um serviço de qualidade. Além da manutenção em nossos equipamentos, manutenção de viaturas e ajuda com o combustível. Além disso nós também iremos conseguir realizar várias palestras de orientação para a população”, explica.

De acordo com o secretário Daniel Rosa, o investimento da Gestão Municipal é primordial para atender às demandas da população.

“É um momento muito importante para o Município, tendo em vista que essa nova viatura, com qualidade e agilidade”, diz.