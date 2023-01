Prefeitura de Araxá executa plano de prevenção e combate a incêndio em todas as escolas e creches municipais

Mais segurança para alunos, servidores e familiares. A Prefeitura de Araxá está executando adequações em todas as unidades escolares da Rede Municipal para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – certidão que atesta que as edificações estão com os equipamentos de segurança necessários para tornar os ambientes mais seguros.

Para a concessão da licença, estão sendo realizadas pequenas reformas, manutenções, adequações elétricas e hidráulicas em todas as 49 escolas e creches da Secretaria Municipal de Educação.

Estão sendo instalados extintores de incêndio, saídas de emergência, além da sinalização de emergência. Os projetos seguem as normas técnicas vigentes e variam conforme as necessidades da infraestrutura do local.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, é de extrema importância proporcionar mais segurança aos alunos e funcionários das escolas.

“Ficamos extremamente felizes e gratos em poder fazer essa regularização nas unidades de ensino. Isso proporciona tranquilidade tanto para quem está na escola, quanto para os familiares. São ações como essas que evidenciam o compromisso da administração pública com uma educação de qualidade e responsável”, destaca Zulma.