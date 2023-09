Prefeitura de Araxá exige que empresa retome coleta de lixo de acordo com contrato em vigor

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos notificou a empresa Liarth Limpeza Urbana, responsável pela coleta de lixo, exigindo o estrito cumprimento do contrato em vigor. Diversas regiões foram afetadas pelo descontinuamento do serviço, o que gerou inúmeras reclamações da população.

Vale ressaltar que a empresa atual se encontra no prazo final de contrato, que se encerra no dia 3 de outubro. A nova empresa, Limpebras Engenharia Ambiental, vencedora do processo de licitação, assume o serviço de coleta de lixo a partir do dia 4 de outubro.

Dentre as principais mudanças, estão o aumento do número de rotas de recolhimento, a extinção de ilhas de lixo e o recolhimento diário gerado em residências e pontos comerciais do município.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre Silva (Kaká), explica que a Administração Municipal segue monitorando a situação e adotará as medidas necessárias para garantir que a coleta de lixo seja eficaz e consistente, priorizando o bem-estar e a qualidade da população.

“A notificação enviada à empresa responsável exige o restabelecimento imediato e integral do serviço como uma questão de urgência, a fim de restaurar a normalidade nas áreas afetadas. Caso não haja resposta sobre essa notificação, acionaremos a Procuradoria Geral do Município para tomar as medidas cabíveis. Por outro lado, a nova empresa, vencedora da licitação, assume o serviço logo na primeira semana de outubro, e haverá uma série de mudanças, entre elas, a ampliação de cinco para nove caminhões, a coleta passará a ser diária, entre outras mudanças benéficas à população”, reforça.