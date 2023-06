Prefeitura de Araxá implanta lâmpadas de LED no Distrito de Itaipu

Iluminação de qualidade na cidade e, também, na comunidade rural! A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, iniciou a implantação do sistema de iluminação de LED no Distrito de Itaipu.

Ao todo, 38 pontos da localidade estão recebendo as lâmpadas com a nova tecnologia. A demanda faz parte de mais uma etapa do projeto Araxá Cidade Luz, que irá contemplar toda a cidade. Desde janeiro deste ano, já foram trocadas mais de 2.100 lâmpadas em oito bairros e na Comunidade Rural da Boca da Mata.

Leandro Henrique Mota, presidente da Associação Comunitária do Distrito de Itaipu, fala da importância da ação para toda a comunidade. “Estamos muito satisfeitos em receber a iluminação de LED através da Prefeitura Municipal, um compromisso que está sendo cumprido e irá proporcionar mais segurança para toda a população daqui, independentemente da faixa etária. Estamos felizes demais com esta conquista”, comemora.

Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), a implantação irá promover maior segurança e economia para os habitantes e trabalhadores da região. “Mais uma etapa do projeto está sendo concluída e com certeza essa é uma ação de extrema importância para as pessoas. A Administração Municipal acaba levando, dessa forma, uma vida mais digna para a população”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca a alegria da comunidade em poder vivenciar um momento histórico como este. “Começamos o mês de junho com a troca das lâmpadas convencionais pela tecnologia LED no Distrito Itaipu. E ver o sorriso no rosto de cada morador nos motiva ainda mais a continuar trabalhando para proporcionar às crianças, idosos e adultos o conforto que eles merecem. Este é o principal intuito da Gestão Municipal”, afirma.