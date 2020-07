Prefeitura de Araxá incentiva lançamento da revista “Crescer, prosperidade e futuro”

Uma revista com o registro do trabalho que as entidades fazem com crianças, adolescentes e idosos de Araxá foi lançada nesta quarta-feira, 22 de julho, na sede do programa Casa do Pequeno Jardineiro, no bairro Santa Terezinha. As 27 instituições cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) foram homenageadas no informativo que é também uma prestação de contas demonstrando os investimentos realizados na proteção social da infância e juventude de Araxá.

O prefeito Aracely discursou na solenidade, juntamente com o Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, com a presidente do CMDCA, Leany Tupinambá; o gerente de Meio Ambiente da CBMM, Thiago Amaral e do vice-presidente da Associação Trianon Esporte Clube, Leonardo dos Reis da Silva, responsável pela produção da revista ““Crescer, prosperidade e futuro”.

Aracely destacou que o projeto é abrangente, atinge vários segmentos, principalmente a juventude que as vezes fica marginalizada e esquecida, não tendo espaço no contexto social. “Estamos investindo em sementes do futuro, é necessária a união de todos não apenas com palavras mas com ações, as palavras podem convencer mas as ações arrastam. Quero cumprimentar todas as entidades que participam desse apoio que se dá a nossa juventude e a todos os setores que carecem da assistência social”.

O secretário Moisés Cunha, ressaltou que a revista vem para dar uma satisfação à comunidade de Araxá de tudo aquilo que foi feito nos últimos anos, tanto pelas entidades quanto pela atenção que a Administração oferece crianças e adolescentes. “Retrata um pouco daquilo que acontece e mostra a força que a Prefeitura tem se juntando a todas as instituições e garantindo através dos repasses de recursos públicos para que todas possam atender a comunidade de Araxá”.

O idealizador do projeto, Leonardo Reis, informou que pensou em fazer a revista para divulgar o Trianon para a sociedade. Procurou a direção do CMDCA e acharam melhor mostrar todas as instituições que trabalham com jovens e adolescentes na cidade. “A revista ficou muito boa, a sociedade vai conhecer o que é feito pelo Terceiro Setor em parceria com a Prefeitura ajudando crianças, jovens e idosos, cada um fazendo o seu melhor. Agradeço ao prefeito Aracely, aos secretários, a toda a Administração, à promotora Dra. Mara Lúcia Dourado, é um projeto para mostrar nosso trabalho e a valorização das instituições dentro de Araxá”.