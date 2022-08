Prefeitura de Araxá inicia duplicação do viaduto da avenida Hitalo Ros; Implantação de Semáforo será temporária.

A Prefeitura de Araxá iniciou a duplicação do viaduto da avenida Hitalo Ros (Viaduto José Domingos Filho) nesta terça-feira (2). A obra faz parte da revitalização da via e, inicialmente, o trânsito está parcialmente interditado na avenida Dâmaso Drummond abaixo do viaduto para quem segue sentido Centro. Uma máquina estaca de hélice contínua está fazendo as perfurações no local para a implantação da estrutura de sustentação do viaduto duplicado.

Um desvio foi feito pela alça ao lado da encosta do Sesi Senai e três semáforos fazem o controle do tráfego no acesso e no fluxo da Hitalo Ros, permitindo o cruzamento temporário para a alça de frente que retorna à Dâmaso Drummond.

Posteriormente, o trânsito embaixo do viaduto vai ser totalmente interditado e um novo desvio vai ser orientado para quem segue pela avenida Dâmaso Drummond sentido Santo Antônio – subindo a rua Cecílio Salomão, virando à esquerda na rua Pepururé e, depois de passar pelo túnel, descendo na rua Nicanor de Freitas para acessar novamente a avenida Dâmaso Drummond.

Sinalizações horizontais e de solo foram implantadas e agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) estão orientando os condutores.