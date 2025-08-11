Prefeitura de Araxá inicia entrega de uniformes escolares para mais de 13 mil alunos da rede municipal

A Prefeitura de Araxá deu início à entrega dos uniformes escolares para mais de 13 mil alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e nas escolas da rede municipal, nesta segunda-feira (11). A ação começou com a distribuição do kit agasalho de frio e continuará ao longo da semana com a entrega das demais peças do uniforme.

Cada estudante receberá um kit composto por camiseta, short-saia ou bermuda e agasalho. Já os alunos da Educação Integral, cerca de 1.800 crianças, receberão duas camisetas, considerando o tempo estendido que permanecem nas unidades escolares.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da iniciativa como forma de promover inclusão, conforto e dignidade para os estudantes. “A distribuição dos agasalhos demonstra o compromisso da Prefeitura com o bem-estar dos alunos. No inverno, ter uma roupa quentinha também é uma forma de garantir que eles frequentem a escola com mais conforto e proteção”, afirma o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta os benefícios práticos da padronização no ambiente escolar e o cuidado com o bem-estar dos estudantes, especialmente durante os dias mais frios.

“A padronização facilita o dia a dia nas escolas e melhora a organização. Além disso, neste período de frio, garantir que os alunos estejam bem agasalhados faz toda a diferença. Pensamos em cada detalhe, inclusive nas necessidades dos alunos da educação em tempo integral, que receberão uma camiseta extra”, explica a secretária.