Prefeitura de Araxá inicia sinalização das Rotas Cicloviárias Rurais

A Prefeitura de Araxá já iniciou a sinalização das Rotas Cicloviárias Rurais. Até o momento, a região da Volta da Fran já recebeu a sinalização com 22 placas. A proposta do projeto é sinalizar, com 157 placas, as principais vias utilizadas pelos amantes de mountain bike.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, através da Assessoria de Esportes Especializados. De acordo com o secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé), a ideia é melhorar o sistema informativo das rotas, permitindo a realização de percursos com segurança, conforto e com garantia de orientação.

“As placas instrutivas darão um melhor direcionamento aos adeptos do ciclismo e corrida. E este é mais um passo para que possamos retomar o calendário de eventos esportivos na zona rural, como a corrida de montanhas e competições de mountain bike”, explica o secretário.

Os pontos de sinalização estão sendo instalados principalmente nos cruzamentos e bifurcações, nos locais de melhor acessibilidade e de maior facilidade de instalação para evitar impacto à vegetação e à erosão do solo.

Dedé acrescenta que também serão instaladas placas educativas sobre a preservação do meio ambiente ao longo das Rotas Cicloviárias, visando conscientizar ciclistas, motoristas e pedestres.

O prefeito Robson Magela destaca o projeto como mais uma ferramenta para impulsionar o turismo de aventura na cidade. “As belezas naturais e o cenário único de Araxá já são um grande atrativo para pessoas em busca do turismo de aventura. As placas das Rotas Cicloviárias vão ajudar na melhor orientação, não só dos praticantes de corrida e mountain bike, como também a todos os usuários dessas vias”, destaca o prefeito.

Rotas



Ao todo, são sete rotas que foram sinalizadas e cada placa contém ainda um QR Code com acesso ao mapa online da rota.

– Rota 1: Copasa / Miguelinho / Volta da Fran

– Rota 2: Copasa / Varanda Sertaneja

– Rota 3: Copasa / Três Mata-Burros

– Rota 4: CBMM / Varanda Sertaneja

– Rota 5: CBMM / Horizonte Perdido

– Rota 6: Terêncio Pereira / Três Mata-Burros

– Rota 7: Boa Vista / Itaipu.