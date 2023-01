Prefeitura de Araxá intensifica Abordagem Social a moradores em situação de rua

A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias de Ação Social e de Segurança Pública, está realizando a Abordagem Social com o intuito de oferecer acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua.

De acordo com o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, as pessoas em situação de rua são abordadas e encaminhadas para a Casa Transitória. “Lá são oferecidas camas individuais, quatro refeições por dia, além de banho quente com um kit de higiene pessoal, que inclui sabonete, creme dental e escova de dente. Também ajudamos essas pessoas a retirarem documentos ou retornarem para suas cidades de origem”, explica.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, ressalta o lado humano que a Abordagem Social proporciona. “Nós estamos dando esse apoio ao pessoal da Ação Social durante a abordagem das pessoas em situação de rua, mas alguns moradores têm certa resistência e a gente não pode obrigar elas irem para a Casa Transitória, mas a grande maioria aceita a ajuda que estamos oferecendo”, completa.

A Ação Social também oferece o programa Acessuas Trabalho, que realiza a confecção de currículos, cadastramento e atualização de benefícios federais e municipais, encaminhamento para atendimento médicos, saúde mental, cursos profissionalizantes em parceria com instituições do Terceiro Setor, passagem à cidade de origem, entre outros.

A Casa Transitória atualmente está atendendo 54 pessoas, com capacidade para abrigar 60. O local fica na avenida Amazonas, nº 197, no bairro São Geraldo. O telefone da Abordagem Social é o (34) 3661-2250.