Prefeitura de Araxá investe mais de R$ 5 milhões em melhorias em creches e escolas municipais

Quadra coberta, novos telhados, muro e ampliações. Em 2023, diversas Escolas e Creches Municipais de Araxá iniciarão o ano letivo de cara nova. Os investimentos somam R$ 5.245.182,27.

De acordo com o prefeito Robson Magela, essas melhorias eram aguardadas pela comunidade escolar há anos e irão trazer grandes benefícios para alunos dos 4 meses aos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados na Rede Municipal de Ensino.

“Um espaço bem equipado e estruturado é direito de todos os estudantes, independentemente da idade. Araxá está fazendo história na Educação e a gestão vai continuar reafirmando seu compromisso em atender as necessidades das crianças, adolescentes e de toda a comunidade escolar”, destaca o prefeito.

Com conclusão prevista das reformas para até o final de abril, as aulas irão prosseguir normalmente, de acordo com o início do ano letivo. A equipe escolar irá remanejar as turmas conforme a necessidade nos espaços disponíveis durante as reformas.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que as manutenções vão trazer mais segurança aos estudantes. “Reformas como essa são essenciais para a tranquilidade da família e dos próprios alunos. Um espaço acolhedor influencia diretamente na aprendizagem das crianças e adolescentes, e também na rotina dos educadores. Essas obras tão aguardadas irão garantir um ensino digno para essa parte da população araxaense”, afirma.

Lista de obras

– Escola Municipal Alice Moura: Reconstrução de parede em alvenaria, gradil, forro em PVC e luminárias, e correção nos forros de PVC. Investimento: R$ 22.800,00;

– Escola Municipal Lucas Teixeira: Reforma do muro e ampliação para o antigo Núcleo de Convivência do bairro Santa Luzia. Valor estimado do investimento: R$ 200.000,00;

– Cemei Cássio Barsante: Reforma. Valor estimado do investimento: R$ 400.000,00;

– Escola Municipal Manoela Lemos: Desmontagem e retirada de estrutura metálica da cobertura da quadra. Investimento: R$ 32.000,00;

– Cemei Dona Petrosa: Reforma e ampliação para o antigo Posto de Saúde do bairro São Pedro. Investimento: R$ 497.900,00;

– Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic): Reforma completa. Investimento: R$ 2.068.593,52;

– Cemei Delica Pereira Vale: Reforma da cobertura do prédio. Investimento: R$ 275.000,00;

– Escola Municipal Dona Gabriela: Reforma da cobertura do prédio. Investimento: R$ 263.900,00;

– Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva, Zona Rural (Mourão Rachado): Reforma na cobertura do prédio. Investimento: R$ 229.000,00;

– Escola Municipal Francisco Primo de Melo, Zona Rural (Bosque dos Ipês): Reforma e recuperação. Investimento: R$ 331.000,00;

– Cemei Armindo Barbosa (Proinfância): Revitalização e reforma. Investimento: R$ 645.000,00;

– Creche Casa de Nazaré (Escola Conveniada): Subvenção para reforma do muro. Investimento: R$ 169.988,75;

– Centro de Educação Infantil Gabriela Mistral (Escola Conveniada): Subvenção para construção de sala de aula. Investimento: R$ 110.000,00.

Outros investimentos

Além das melhorias de diversas unidades escolares, está executando a construção da nova sede do Cemei Francisco Querina Martins de Oliveira, no Pão de Açúcar 3, e no planejamento para 2023 estão a construção de novos Cemeis para atender crianças dos bairros Jardim Europa e Jardim Dona Adélia.