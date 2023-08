Prefeitura de Araxá já concluiu a reforma de 35 banheiros pelo projeto Belo Banho

Em uma iniciativa voltada para o bem-estar de idosos em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Araxá já concluiu a reforma de 35 banheiros de moradias contempladas pelo projeto Belo Banho.

A iniciativa equipa os cômodos com a instalação de barras de apoio, pisos antiderrapantes e outros reparos que atendam às normas técnicas de segurança e acessibilidade. O objetivo é proporcionar ambientes mais seguros e acessíveis à Terceira Idade.

Até agora o Belo Banho contemplou moradores dos bairros Abolição, Pão de Açúcar 4, Ana Pinto de Almeida, Urciano Lemos, Salomão Drummond, Max Neumann 1, São Geraldo, Boa Vista, João Bosco Teixeira, São Domingos, Orozino Teixeira e Jardim Natália. O projeto conta com recursos do Fundo Municipal do Idoso e a Prefeitura de Araxá entra com a contrapartida de fornecimento de equipe técnica e gestão.

Com as adaptações, pretende-se reduzir o risco de quedas e acidentes, que representam cerca de 75% das lesões em idosos, principalmente em banheiros.

O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, destaca que a reforma dos banheiros já está proporcionando resultados positivos. “É muito bom quando a população compartilha sua satisfação ao ver seu banheiro transformado em local seguro. Esse fortalecimento de laços de solidariedade é importantíssimo”, reforça.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a melhoria da qualidade de vida da população idosa é uma das principais metas do governo, que, ao tornar os banheiros mais seguros e funcionais, garante mais autonomia e independência para os idosos.

“Ações como essas permitem que as pessoas da Terceira Idade realizem suas atividades diárias com mais conforto e confiança. Isso é compromisso com a promoção da inclusão social, cuidado e acessibilidade para esse público”, reforça.

O aposentado Mário Anselmo, morador do bairro Ana Pinto de Almeida, conta sobre a felicidade de ter sido um dos contemplados pelo Belo Banho. “É um projeto muito bom, bem organizado e bem elaborado, onde nós fomos muito bem atendidos e acolhidos pela prefeitura. Essa reforma está sendo muito importante para mim no dia a dia, tenho mais segurança e conforto”, conclui.