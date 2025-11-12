Prefeitura de Araxá lança campanha “O que o mundo precisa, Araxá tem” e posiciona o município globalmente como polo estratégico de investimentos

A Prefeitura de Araxá lançou uma nova campanha institucional que posiciona o município no cenário mundial como um território estratégico para investimentos, inovação e sustentabilidade. Sob o slogan “O que o mundo precisa, Araxá tem”, a ação destaca as vocações que projetam Araxá como uma referência internacional em nióbio, terras raras, agronegócio, indústria, turismo e qualidade de vida.

O projeto de captação e atração de investimentos aproveita o crescente debate global sobre minerais estratégicos, como o nióbio e as terras raras, e coloca Araxá em evidência como uma cidade que une riquezas naturais únicas, potencial produtivo e excelência em qualidade de vida, despertando o interesse de investidores, pesquisadores e empreendedores de diversas partes do planeta.

Reconhecida por possuir uma das maiores reservas estratégicas de nióbio do mundo e grande potencial para exploração de terras raras (minerais essenciais para a indústria tecnológica global, utilizados na fabricação de turbinas eólicas, veículos elétricos, satélites, equipamentos médicos e sistemas de defesa), Araxá se consolida como um dos territórios mais promissores do Brasil e do mundo.

Combinando industrialização moderna, agronegócio sustentável e inovação científica, o município se transforma em um verdadeiro ecossistema de oportunidades raras. Araxá conecta seu potencial mineral à transição energética e tecnológica que movimenta o século XXI, tornando-se um ponto de convergência entre o Brasil e o futuro do mundo.

A campanha foi desenvolvida em formato multiplataforma, com filme institucional, spot de rádio, peças digitais e mídia off-line, incluindo outdoors e painéis em locais de grande circulação, como os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Curitiba e Confins. As peças apresentam um conceito visual moderno e narrativas inspiradoras, que unem natureza, tradição e inovação, reforçando o papel de Araxá como cidade global, sustentável e inteligente.



Campanha valoriza conquistas e qualidade de vida da população

A campanha também destaca os avanços que fazem de Araxá uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, segundo rankings divulgados recentemente.

De acordo com o Atlas da Violência 2025, o município é a cidade mais segura de Minas Gerais e a 9ª do país, com taxas de homicídio sete vezes menores que a média nacional dos municípios do seu porte.

Na educação, Araxá está entre as três melhores redes municipais de ensino de Minas Gerais, e sua alimentação escolar é referência nacional em qualidade e gestão nutricional.

Nas últimas semanas, o município também foi destaque em premiações de relevância estadual e nacional. No Prêmio Band Cidades Excelentes – Minas Gerais 2025, Araxá conquistou o 1º lugar na categoria Sustentabilidade. Já no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a cidade alcançou a 4ª colocação em Qualidade da Saúde Pública no Estado e, em Brasília-DF, foi homenageada como referência nacional em políticas de saúde mental.

De acordo com o superintendente de Comunicação, Saulo Aguiar, todos esses resultados reforçam o potencial de Araxá para atrair investimentos de todas as partes do mundo.

“O mundo precisa de nióbio? Temos a maior reserva mundial. O mundo precisa de terras raras? Temos uma das áreas com maior potencial de exploração no planeta. O mundo precisa de um agronegócio forte e eficiente? Nossa região é uma das grandes produtoras de alimentos, com destaque para batata, café, milho e soja. Araxá reúne o que o planeta busca: desenvolvimento, inovação, sustentabilidade e qualidade de vida. Nossa cidade precisa se orgulhar disso e o Município trabalhar cada vez mais para aproveitar este momento e atrair grandes investimentos. Afinal, tudo o que o mundo precisa, Araxá tem”, destaca Saulo Aguiar.