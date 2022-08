Prefeitura de Araxá moderniza creches com salas modulares

A Prefeitura de Araxá recebeu 12 salas modulares em quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis). Os espaços vão atender de imediato a redistribuição de alunos e posterior oferta de novas matrículas para em 2023, com o objetivo de diminuir a grande demanda de vagas na Educação Infantil.

Além das salas, as quatro unidades também foram contempladas com banheiros modulares. São os Cemeis Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar 4), Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar) e Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia). O processo de aquisição foi realizado através de Ata de Registro de Preço com valor global de R$ 1.914.400 via recursos próprios.

As salas possuem 18m² e os banheiros, 9m², sendo todos equipados também para atender alunos com deficiência (PcD). Optando pelas construções modulares, a prefeitura contribui significativamente com o meio ambiente, investindo em um projeto de “obra limpa” e minimizando o desperdício em relação à alvenaria.

A secretária Zulma Moreira comenta sobre a alegria em ver as salas sendo instaladas. “Nesta semana finalizamos as instalações das 12 salas modulares e dos cinco banheiros. É uma conquista muito grande. Vamos redistribuir essas crianças de acordo com a necessidade e inseri-las nas salas de alta qualidade. Estamos felizes e orgulhosos, é um sonho realizado, conseguir atender as regiões onde há maior demanda de vagas com essa redistribuição”, relata.

O prefeito Robson Magela reitera que este é mais um investimento de qualidade empregado na Educação. “Essas salas modulares vão fazer uma diferença enorme no Ensino Municipal Infantil da cidade. Essa é a educação que nossas crianças merecem, elas são o futuro de Araxá. Nesta Administração a educação é sempre prioridade”, destaca.