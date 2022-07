Prefeitura de Araxá ouve demandas e anuncia benefícios para a comunidade do Distrito do Itaipu

A Prefeitura de Araxá se reuniu com a comunidade do Distrito do Itaipu nesta quinta-feira (30). O encontro contou com a participação do prefeito Robson Magela e de secretários municipais, que anunciaram melhorias e também receberam demandas, e dos vereadores Alexandre dos Irmãos Paula e Jairinho Borges.

Entre os planejamentos para antigas demandas estão a construção de um campo de futebol, reforma da quadra poliesportiva, novo mobiliário para alunos e professores da Escola Municipal Eunice Weaver, implantação de videomonitoramento e iluminação de Led e cursos de qualificação.

Além disso, o prefeito Robson Magela apresentou uma sugestão para asfaltar o acesso ao distrito, mas a maioria dos moradores demandou a reforma e ampliação do posto de saúde, melhoria esta que vai ser atendida pela Administração.

A fiscal da Associação Comunitária do Distrito do Itaipu, Vera Lúcia Mota, destaca que a comunidade pela primeira vez recebeu uma comitiva da Prefeitura de Araxá. “Isso nunca tinha acontecido, é um sonho realizado, uma alegria que chega a emocionar. Estou muito feliz, pois a reunião deu a oportunidade de todo mundo falar o que gostaria e tirar todas as dúvidas”, diz.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Administração Municipal cumpre o papel de estar cada vez mais perto da população, escutar todas as sugestões e explicar com clareza o que está ao alcance da atual gestão.

“O Distrito infelizmente estava esquecido e eles merecem uma atenção especial de todos os setores da prefeitura. Já entregamos, por exemplo, novos computadores para a escola da região, está chegando o novo mobiliário para a educação infantil, aulas de reforço, atendimento de psicólogas e limpeza urbana constante também já estão sendo realizados no Itaipu. Queremos e devemos fazer muito mais, este é o objetivo da gestão”, conclui.