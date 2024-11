Prefeitura de Araxá participa de solenidade de honrarias da Câmara Municipal

A Prefeitura de Araxá participou da solenidade de outorga da Medalha Dom José Gaspar, Título de Cidadania Honorária e Medalha Geraldo Porfírio Botelho, realizada pela Câmara Municipal de Araxá na noite de quarta-feira (6), no Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

A mesa de honra da cerimônia foi composta pelo presidente do Legislativo, Bosco Júnior; prefeito Robson Magela; secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; secretária municipal de Segurança Pública, Nayara Pacheco, Juiz diretor do foro, Dr. José Aparecido Fausto de Oliveira; Delegado de Polícia Civil, Dr. Luís Gustavo Oliveira; Comandante do 37° Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Ademir Fagundes; Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araxá, 1º Tenente BM Marcelo Teixeira Caixeta; e 1° secretário da Câmara, Evaldo do Ferrocarril.

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho foi a primeira honraria entregue na noite. Esta homenagem criada em 2012 busca reconhecer o trabalho dos representantes da área da comunicação social, que já escreveram e ainda escrevem para páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado de 2024, indicado pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA), foi Hely Aires da Silva.

Os vereadores entregaram logo em seguida a Medalha Dom José Gaspar, que certifica homenagem às pessoas físicas que se destacam por sua atividade profissional, conduta de vida exemplar ou ainda por seu desempenho social e filantrópico.

Os agraciados do ano foram Alda Parreira Magalhães, Carlos Alberto Nunes, Daiana de Lourdes Aquino Moura, Edilamar Luiza Pacheco, Edna Terezinha de Castro (Irmã Terezinha), Eduardo Elias Lusvarghi, Elba Regina Pontes Machado, Euclides Rodrigues de Resende Neto, Marcos Jacinto Morgado, Marta Aparecida Alves, Melevino Bonifácio de Oliveira Neto, Phillipe Antônio de Castro Simões, Thiago Galvão de Oliveira Novais, Vinícius Ramalho Lima e Walquíria Pereira Marques.

E por último, o Título de Cidadania Honorária foi entregue em reconhecimento aos cidadãos que não nasceram em Araxá, mas que prestam relevantes serviços à comunidade local.

Os homenageados da noite foram Aroldo Rosa de Morais, Ana Eugênia Loyolla Hollanders, André Bidart Mourão, Carolina Maria Garcia Peraza de Souza, Caroline Marley de Lima, Celio Zero, Clarissa Rocha Nagli, Eduardo Fonseca Santana, Gisele Bernardo Ferreira de Oliveira, João José Teotônio, Letícia Vasconcelos Britto, Lidiane Valeria Lopes de Souza, Maria Goretti da Silva, Mirlane Lazara Deckers e Roberta Cintra Monteiro de Carvalho.

O presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, destaca o impacto positivo que os homenageados têm na cidade. “Esta noite representa um momento de gratidão e reconhecimento. Tenho imenso orgulho de presidir uma solenidade que celebra aqueles que trabalham diariamente para tornar nossa cidade melhor. É um momento de agradecimento pela dedicação e pelo trabalho dos homenageados que tem contribuído de forma humana e exemplar para o desenvolvimento de Araxá”, afirma.

O prefeito Robson Magela reforça a importância de homenagear aqueles que, com empenho e dedicação, desempenham um papel fundamental na construção de uma Araxá mais próspera “Cada homenageado que está aqui hoje carrega uma história de dedicação e realizações em prol de Araxá. Valorizar essas pessoas é também valorizar nossa cidade, que cresce e se transforma graças ao empenho de todos. Que este momento inspire ainda mais conquistas”, diz.