Prefeitura de Araxá promove ações educativas para a Semana Nacional do Trânsito

A Semana Nacional do Trânsito é celebrada neste mês de setembro em todo o país. O tema da campanha deste ano é “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para construir um trânsito mais seguro.

A campanha começa em Araxá neste domingo (19) e se estende até o dia 24, com programação organizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, abrangendo atividades de mobilização e de conscientização, como blitze e teatros infantis.

A Semana Nacional de Trânsito foi instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997, visando promover, por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro.

“Ações de educação no trânsito são extremamente importantes, afinal, o conhecimento pode salvar vidas. Agora, nosso intuito é intensificar essas ações de conscientização para melhorar a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas na cidade”, destaca o secretário Daniel Rosa.



Programação Semana Nacional do Trânsito 2021

19/09 (domingo): 8h

– Blitz educativa na entrada da Estância Hidromineral do Barreiro, com participação de ciclistas.

20/09 (segunda-feira): 9h

– Abertura Oficial no Teatro Municipal

– Apresentação da peça de teatro infantil “Deu a louca no trânsito”, com participação de estudantes do 5º ano (9 e 10 anos) da Escola Municipal Dona Gabriela.

20/09 (segunda-feira): 14h

– Peça de teatro infantil “Deu a louca no trânsito”, no Teatro Municipal, com participação de estudantes do 5º ano (9 e 10 anos) das Escolas Municipais: Professora Leonilda Montandon (Caic), Romália Porfírio de Azevedo Leite e Aziz J. Chaer.

21/09 (terça-feira): 9h

– Blitz educativa na entrada do Parque do Cristo, com emissão de Carteira de Idosos e Deficientes.

22/09 (quarta-feira): 9h

– Blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal – BR 262.

23/09 (quinta-feira): 9h

– Blitz educativa no posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual – MG 428.

24/09 (sexta-feira): 9h

– Blitz educativa na avenida Antônio Carlos, Centro.