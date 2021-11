Prefeitura de Araxá promove campanha para incentivar o uso da faixa de pedestre

A Secretaria Municipal de Segurança Pública lançou uma campanha sobre o uso consciente da faixa de pedestre, com ação educativa aberta no sábado (20), nos cruzamentos da rua Presidente Olegário Maciel com a avenida Antônio Carlos (Calçadão) e ruas Mariano de Ávila e Nossa Senhora da Conceição.

A campanha conta com distribuição de material educativo e, além das principais vias da cidade, também percorre portas de escolas. A faixa de pedestre existe para garantir a segurança enquanto as pessoas atravessam as vias. É uma obrigação do motorista parar antes da faixa, dando preferência de passagem à pessoa que está na via.

Sempre que chegar numa faixa, o condutor deve diminuir a velocidade e redobrar a atenção para ver se algum pedestre quer atravessar. Se alguém estiver atravessando ou iniciar a travessia, o motorista deve parar, aguardar que ele cruze a faixa com segurança e só então pode seguir em frente.

O pedestre, por sua vez, deve acenar com a mão a sua intenção de fazer a travessia. “Dar passagem é uma gentileza, mas também é um dever. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não dar preferência é considerada uma infração, rende multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação”, diz o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.