Prefeitura de Araxá promove no Calçadão mobilização contra a dengue

A Vigilância Ambiental e o Setor de Zoonoses da Prefeitura de Araxá estão promovendo ações de conscientização contra a dengue. Os profissionais dos dois setores estão durante a manhã e tarde desta quinta-feira (7), no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, para instruir a população sobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Os trabalhos começaram nesta quarta-feira (6).

Entrega de panfletos, orientações sobre o combate à doença, disponibilização de um microscópio para que as pessoas possam conhecer as larvas do mosquito, além de outras atividades, fazem parte da mobilização. O intuito é atingir um grande número de araxaenses e bloquear a proliferação do inseto. De acordo com o último boletim divulgado pelo Governo do Estado no dia 5 de abril, Araxá está com 134 casos registrados.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, a maior preocupação dos profissionais da área na cidade é conseguir evitar a propagação da dengue. E o combate só ocorre através de atitudes individuais bem simples, que se tornam uma parede contra a doença. Não deixar água parada, lixos acumulados, calhas sujas e garrafas viradas com a boca para cima, contribuem de forma significativa para o fim do Aedes aegypti.

‘’Além disso, por meio do carro UBV, os pontos de maior incidência estão recebendo o fumacê das 5h às 9h na cidade e também há resgates nas residências fechadas, aos sábados. Realmente precisamos unir forças. A gente conta com a colaboração de toda a população de Araxá”, destaca Leninha.

Dengue

É uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas e pode até matar. Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave, que exige cuidados hospitalares.