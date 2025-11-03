Prefeitura de Araxá realiza ações do Novembro Azul para conscientização da saúde masculina

A Prefeitura de Araxá está promovendo atividades da campanha Novembro Azul, voltada à conscientização e prevenção de doenças que afetam a saúde do homem. Durante todo o mês, as equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) realizam ações específicas para o público masculino.
Além disso, a campanha disponibiliza exame PSA, consultas especializadas em urologia, avaliações personalizadas sobre a saúde do homem, realização de exames e testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, além de atualização vacinal.
A programação também inclui atividades educativas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e ESF, com palestras sobre prevenção do câncer de próstata, importância do exame PSA, hábitos saudáveis e cuidados com a saúde mental. Também serão distribuídos materiais informativos e oferecidas orientações sobre o acesso aos serviços de saúde.
Confira a programação:
05 de novembro – quarta-feira
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Horário: 7h
Atividade: Capacitação para servidores (médicos e enfermeiros das UBS e ESF) da Secretaria Municipal de Saúde.
06 de novembro – quinta-feira
Local: ESF Ana Pinto e Urciano
Horário: 18h
Atividade: Palestra sobre prevenção do câncer de próstata, ministrada por médico urologista, seguida de atendimentos e sorteio de brindes.
08 de novembro – sábado
Local: ESF Leblon
Horário: 8h às 12h
Atividade: Roda de conversa sobre saúde do homem, consultas médicas agendadas e oferta de testes rápidos.
10 de novembro – segunda-feira
Local: ESF João Ribeiro
Horário: Após às 17h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações sobre saúde do homem.
11 de novembro – terça-feira
Local 1: Uninordeste
Horário: 17h às 19h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.
Local 2: UNISSE (em frente ao SESC, Rua Edmar Cunha)
Horário: 9h
Atividade: Blitz educativa sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina.
12 de novembro – quarta-feira
Local: USF Unioeste / ESF Alvorada
Horário: 17h às 19h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações sobre saúde do homem.
15 de novembro – sábado
Local: ESF Vila Estância
Horário: 7h às 12h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações voltadas à saúde do homem.
Durante o mês de novembro, todas as quintas-feiras haverá atendimento das 7h às 11h.
17 de novembro – segunda-feira
Local: ESF Jardim das Oliveiras
Horário: Após às 17h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.
18 de novembro – terça-feira
Local 1: ESF Santa Luzia
Horário: Após às 17h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.
Local 2: UNISSE
Horário: 8h
Atividade: Roda de conversa “Saúde do Homem, sem Tabus” — temas: câncer de próstata, saúde mental, hábitos saudáveis e cuidados gerais.
Local 3: Uninordeste
Horário: 17h às 19h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.
19 de novembro – quarta-feira
Local: ESF João Ribeiro
Horário: 16h
Atividade: Capacitação para servidoras da unidade sobre saúde integral do homem.
24 de novembro – segunda-feira
Local: Uninordeste
Horário: 7h às 11h e 13h às 17h
Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.
26 de novembro – quarta-feira
Local: ESF Santa Luzia
Horário: 16h
Atividade: Capacitação para servidoras sobre saúde integral do homem.
29 de novembro – sábado – Dia D
Local: UNISA
Horário: 8h às 12h
Atividade: Consultas com especialistas em Urologia.