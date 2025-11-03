Prefeitura de Araxá realiza ações do Novembro Azul para conscientização da saúde masculina

A Prefeitura de Araxá está promovendo atividades da campanha Novembro Azul, voltada à conscientização e prevenção de doenças que afetam a saúde do homem. Durante todo o mês, as equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) realizam ações específicas para o público masculino.

Além disso, a campanha disponibiliza exame PSA, consultas especializadas em urologia, avaliações personalizadas sobre a saúde do homem, realização de exames e testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, além de atualização vacinal.

A programação também inclui atividades educativas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e ESF, com palestras sobre prevenção do câncer de próstata, importância do exame PSA, hábitos saudáveis e cuidados com a saúde mental. Também serão distribuídos materiais informativos e oferecidas orientações sobre o acesso aos serviços de saúde.

Confira a programação:

05 de novembro – quarta-feira

Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Horário: 7h

Atividade: Capacitação para servidores (médicos e enfermeiros das UBS e ESF) da Secretaria Municipal de Saúde.

06 de novembro – quinta-feira

Local: ESF Ana Pinto e Urciano

Horário: 18h

Atividade: Palestra sobre prevenção do câncer de próstata, ministrada por médico urologista, seguida de atendimentos e sorteio de brindes.

08 de novembro – sábado

Local: ESF Leblon

Horário: 8h às 12h

Atividade: Roda de conversa sobre saúde do homem, consultas médicas agendadas e oferta de testes rápidos.

10 de novembro – segunda-feira

Local: ESF João Ribeiro

Horário: Após às 17h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações sobre saúde do homem.

11 de novembro – terça-feira

Local 1: Uninordeste

Horário: 17h às 19h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.

Local 2: UNISSE (em frente ao SESC, Rua Edmar Cunha)

Horário: 9h

Atividade: Blitz educativa sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina.

12 de novembro – quarta-feira

Local: USF Unioeste / ESF Alvorada

Horário: 17h às 19h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações sobre saúde do homem.

15 de novembro – sábado

Local: ESF Vila Estância

Horário: 7h às 12h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações voltadas à saúde do homem.

Durante o mês de novembro, todas as quintas-feiras haverá atendimento das 7h às 11h.

17 de novembro – segunda-feira

Local: ESF Jardim das Oliveiras

Horário: Após às 17h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.

18 de novembro – terça-feira

Local 1: ESF Santa Luzia

Horário: Após às 17h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.

Local 2: UNISSE

Horário: 8h

Atividade: Roda de conversa “Saúde do Homem, sem Tabus” — temas: câncer de próstata, saúde mental, hábitos saudáveis e cuidados gerais.

Local 3: Uninordeste

Horário: 17h às 19h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.

19 de novembro – quarta-feira

Local: ESF João Ribeiro

Horário: 16h

Atividade: Capacitação para servidoras da unidade sobre saúde integral do homem.

24 de novembro – segunda-feira

Local: Uninordeste

Horário: 7h às 11h e 13h às 17h

Atividade: Atendimento médico e de enfermagem, palestra e orientações.

26 de novembro – quarta-feira

Local: ESF Santa Luzia

Horário: 16h

Atividade: Capacitação para servidoras sobre saúde integral do homem.

29 de novembro – sábado – Dia D

Local: UNISA

Horário: 8h às 12h

Atividade: Consultas com especialistas em Urologia.