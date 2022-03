Prefeitura de Araxá realiza ações no mês dedicado à mulher

No mês que é marcado pela comemoração do Dia da Mulher (8 de março), a Prefeitura de Araxá está com programação especial alusiva à data. O cronograma foi feito pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá (Ascom PMA) em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e de Ação Social, com conteúdo e uma série de serviços de bem-estar e saúde que irão acontecer simultaneamente nas Unidades de Saúde, Centros de Referências de Assistência Social (Cras), Núcleos de Convivência e outros espaços públicos do Município.

A programação iniciou nesta segunda-feira (7) com o lançamento do projeto “Mulheres que Inspiram”, desenvolvido pela Ascom PMA. Nos dias 7, 14 e 21 de março com vídeos lançados vídeos com a história de servidoras públicas que relatam sua experiência de vida na função que desempenham no Poder Público. Já nos dias 8, 15 e 22, a Ascom PMA lança podcasts com mulheres da Sociedade Civil, que representam diferentes vivências relacionadas ao empoderamento e universo feminino.

Nesta terça-feira (8), a Secretaria Municipal de Ação Social abre a programação do Dia da Mulher com um aulão de zumba na Praça da Família, das 7h às 8h. Logo mais, a partir das 9h30, a Rede de Proteção aos Direitos da Mulher realiza o Dia D de Valorização da Mulher Araxaense, com blitz educativa em frente ao banco do Brasil. Também, neste dia, acontecem atividades em todos os equipamentos sociais do Município.

Já durante todo o mês, as Unidades de Saúde oferecem palestras, roda de conversa e bate-papo com psicólogas, sexóloga, nutricionista e médico sobre emponderamento, autoestima da mulher, sexualidade feminina, autocuidado e hábitos saudáveis. (Confira a programação completa abaixo).

A coordenadora em Saúde da Mulher da Prefeitura de Araxá, Mônica Aparecida Silva, destaca que o momento também é oportuno para incentivar a realização do exame Papa Nicolau, que identifica o câncer de colo uterino. “Todas as Unidades realizarão a coleta de citologia para o exame preventivo, sendo que algumas delas irão estender o horário de atendimento, visando o público que não têm disponibilidade no horário de expediente convencional”, explica.

Também, ao longo do mês acontece capacitação online do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e capacitação presencial de assistentes sociais sobre enfrentamento à violência doméstica. Todos os eventos presenciais estão sendo realizados seguindo o Plano de Contingência aprovado pela Vigilância Sanitária, com medidas de prevenção à Covid-19.

Programação

➤ BLITZ EDUCATIVA



08/03, às 9h30 – Dia D de Valorização da Mulher Araxaense (avenida Antônio Carlos, em frente ao Banco do Brasil).

➤ PROGRAMAÇÃO MÊS DA MULHER NAS REDES SOCIAIS

07/03 – Vídeo “Mulheres que Inspiram” – Rosa Helena da Silva – agente de Segurança Pública;

08/03 – Podcast “Mulheres que Inspiram” – Dra. Mara Lúcia Silva Dourado – promotora de Justiça da Infância e Juventude de Araxá;

14/03 – Vídeo “Mulheres que Inspiram” – Ibrantina Maria Cristino – professora na rede pública;

15/03 – Podcast “Mulheres que Inspiram” – Silvania Almeida – idealizadora do projeto “Caridade sem fronteiras”;



21/03 – Vídeo “Mulheres que Inspiram” – Jessica Laís de Oliveira – enfermeira e coordenadora da Unicentro;



22/03 – Podcast “Mulheres que Inspiram” – Mirthes Mirian – coach especialista em Empoderamento Feminino.

➤ PROGRAMAÇÃO DIA DA MULHER NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Lançamento de projetos e atividades com o tema: “O Poder Feminino” nos seguintes horários:

08/03

– 14h – Núcleo de Convivência do bairro Pão de Açúcar 4;

– 8h30 às 11h – Núcleo de Convivência do bairro Pão de Açúcar;

– 7h30 e 13h30 – Cras Abolição;

– 7h às 8h – Praça da Família;

– 16h – Núcleo de Convivência do bairro Leblon (parceria com Uniaraxá);

– 9h30 – Núcleo de Convivência do bairro Tiradentes;

– 8h, 9h15, 13h30 e 15h45 – Casa do Pequeno Jardineiro.

➤ PROGRAMAÇÃO MÊS DE MARÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE

UNICENTRO

08/03

– 7h30 – Palestra: Inteligência emocional e o emponderamento feminino (público interno);

– 13h – Palestra: Autoestima e evolução da mulher.

UNIOESTE

08/03

– 17h às 19h30 – Palestra: Autocuidado e hábitos alimentares saudáveis (neste dia a unidade funciona em horário estendido para coleta de citologia para Exame Papa Nicolau).

ESF JOÃO RIBEIRO/ESF SANTA LUZIA

08/03

– Manhã e Tarde: coleta de citologia para Exame Papa Nicolau.

10/03

– Manhã – coleta de citologia para Exame Papa Nicolau.*

– Tarde – capacitação de agentes comunitários de Saúde (ACSs) com o tema: “Vida sexual e reprodutiva”.

*Os exames serão agendados por telefone para evitar aglomeração.

ESF TIRADENTES

11/03

– Coleta de citologia para Exame Papa Nicolau;

– Sala de espera sobre emponderamento e autoestima da mulher.

ESF PÃO DE AÇÚCAR

08/03

– Testagem para HIV;

– Palestra: Prevenção de IST’s.

ESF SÃO PEDRO

08/03

– Coleta de citologia para Exame Papa Nicolau.*

*Os exames serão agendados por telefone para evitar aglomeração.

ESF URCIANO LEMOS

09/03

– 8h – Sala espera Especial para Mulheres.

UNISSE

08/03

– 07h30 – Bate-papo sobre Sexualidade Feminina.

10/03

– 13h30 – Bate-papo sobre Empoderamento Feminino.

UNINORDESTE

08/03

– 8h30 – Roda de conversa sobre a saúde e bem-estar das mulheres finalizando com alongamentos.

09/03

– Coleta de citologia para Exame Papa Nicolau*.

*Os exames serão agendados por telefone para evitar aglomeração.

10/03

– 12h30 – Sala de espera sobre prevenção de câncer do colo do útero e prevenção de câncer de mama.

11/03

Atividade extramuros no Parque do Cristo com orientações sobre saúde das mulheres.

ESF ANA PINTO

16/03

– 8h – Palestra com a Patrulha Militar da Mulher: violência contra mulher e Lei Maria da Penha.

ESF ABOLIÇÃO

08/03

– Manhã – Coleta de citologia para Exame Papa Nicolau;

– Manhã – Testagem para HIV;

– Manhã – Palestra: “Mulher é maravilha”.

UNILESTE

08/03

– Sala de espera com o tema: Porque manter uma alimentação equilibrada, contribui para uma vida saudável?

– Sala de espera com o tema: A importância de cuidar dos fatores emocionais para manter uma saúde mais equilibrada.

09/03

– Sala de espera com o tema: Os benefícios da prática da atividade física para e promover saúde e aliviar o stress.

– Sala de espera com o tema: A importância do autocuidado e amor próprio.

10/03

– Roda de conversa com o tema: Saúde da mulher e as mudanças e perspectivas nos diferentes ciclos da vida (convidada: Melina da Costa, escritora do Circuito Florescer);

– Sala de espera com o tema: Orientações gerais quanto à saúde da mulher.