Prefeitura de Araxá realiza diversas ações para o Novembro Azul; confira a programação completa

A Secretaria Municipal de Saúde realiza várias ações alusivas à Campanha Novembro Azul durante este mês. A programação destaca a conscientização sobre os cuidados especiais com a saúde do homem e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Dentre as atividades divididas para em diversos pontos da cidade estão: orientações em salas de espera da Unidades de Saúde, visitas domiciliares, consultas, palestras, solicitação de exames, rodas de conversa, murais temáticos, dentre outras organizadas pelas Equipes de Saúde da Família (ESFs).

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a campanha é extremamente importante, pois contribui significativamente na divulgação de informações importantes sobre a doença e na quebra de tabus.

“Nosso objetivo é fazer com que todo o público masculino tenha consciência da importância desta campanha, e não somente neste período tire um tempo para cuidar da sua saúde. A conscientização das esposas e filhos também é essencial, e com certeza, faz toda a diferença. Esperamos que essas ações movimentem toda a população”, destaca a secretária.

Programação

ESF SÃO PEDRO

– 17 de novembro (sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Praça da Família

Palestra sobre o câncer de próstata.

– 23 de novembro (quinta-feira)

Horário: 14h30

Local: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá

Palestra sobre o impacto da saúde mental na saúde física: prevenção e cuidados, com a psicóloga Maria Eduarda Leopoldino Dias.

UNIOESTE

– 22 de novembro (quarta-feira)

Horário: 15h30

Palestra: Prevenção do câncer de próstata em parceria com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara).

ESF TIRADENTES

– 22 de novembro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Núcleo de Convivência do bairro

Roda de conversa com o tema: Prevenção do câncer de próstata.

ESF OROZINO TEIXEIRA

– 23 de novembro (quinta-feira)

Horário: 13h

Sala de espera sobre saúde do homem.

ESF ANA ANTÔNIA

– 27 de novembro (segunda-feira)

Horário: 13h

Sala de espera, consulta médica voltada para homens com idade acima de 45 anos e solicitação de exames PSA.

ESF URCIANO LEMOS

– Durante todo o mês: Sala de espera com palestras abordando o tema saúde do homem e prevenção do câncer de próstata e solicitação de exame PSA.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs)

– Durante todo o mês: Orientações sobre o câncer de próstata e planejamento familiar; Orientações sobre cuidado bucal e orientações sobre alimentação saudável.

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS – CAPS AD e CAPS Maria Pirola

– Durante todo o mês: Orientações, dinâmicas, rodas de conversa e palestras sobre o câncer de próstata.