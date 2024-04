Unimed Araxá elege nova diretoria e mantém foco na qualidade dos serviços

O médico ginecologista e obstetra, Rubens Assunção de Oliveira, é o novo diretor-presidente da Unimed Araxá. A eleição da diretoria executiva e dos conselhos de administração, técnico-ético e fiscal ocorreu no mês passado. Com o registro e inscrição de chapa única, a assembleia geral, realizada no auditório da cooperativa, elegeu os membros por aclamação.

O novo diretor-presidente já assumiu o cargo e terá ao seu lado na diretoria executiva a médica neurologista Yvely Bernardete Yunes Akel e o médico pediatra Ângelo Sérgio Bittencourt. Em entrevista, Dr. Rubens, falou sobre desafios e novos projetos da Unimed Araxá neste novo ciclo.

Dr. Rubens, antes de falarmos sobre a Unimed, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre o novo presidente. Fale-nos sobre sua trajetória na medicina, um resumo…

Sou formado em medicina há 36 anos. Especialista em ginecologia e obstetrícia, com área de atuação em ultrassonografia e pós-graduado em administração hospitalar.

Como foi seu trajeto profissional até chegar a Araxá?

Eu me formei em Belo Horizonte, na UFMG. Logo depois, passei em um concurso público em Timóteo, mas fiquei pouco tempo por lá e resolvi vir para Araxá. Estou por aqui desde 1991. Já me sinto um araxaense. É a cidade que eu mais vivi nesses anos todos. Sou natural de Valadares, vivi lá até os 17 anos; depois, 10 anos em Belo Horizonte e já são 33 anos aqui.

Quando começou sua história na Unimed?

Começou em 1991 como cooperado. Passei por diversos Conselhos até chegar na diretoria em 2012, diretoria esta que construiu o Hospital da Unimed. Em 2018, assumi a diretoria de recursos próprios e diretoria técnica do hospital da Unimed por 2 anos. Em 2020 voltei para a Diretoria da Unimed como Diretor Financeiro onde fiquei por 4 anos.

Nesse tempo de Unimed, o senhor viu a cooperativa se transformar…

Não só vi, como participei diretamente. Desde o início, participei de conselhos e diretorias. Eu gosto muito desse processo administrativo. Acho essencial o interesse e participação dos cooperados.

Apesar de estar sempre envolvido, a presidência é diferente, não é? Qual a sua expectativa?

A expectativa é muito boa. A Unimed Araxá cresceu muito. A perspectiva que tenho é de dar continuidade e consolidar esses serviços que nós já possuímos. Temos um hospital, que congrega vários serviços, como o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), oncologia, laboratório, unidade de internação, bloco cirúrgico com material e equipamentos de excelência e UTI com selo de reconhecimento em eficiência. Temos o CMU, que é uma clínica de especialidades com psicologia, nutrição, terapia ocupacional e, hoje, com foco nas terapias especiais voltados principalmente ao tratamento de crianças com Transtornos do Espectro Autista. No Espaço Viver Bem, nós temos vários projetos implantados voltados para prevenção e promoção à saúde.

A Unimed Araxá, desde a sua fundação, há quase 35 anos, vem crescendo e sempre com sucesso. A intenção é sempre melhorar, buscando um atendimento de qualidade aos seus beneficiários e adequando os serviços de acordo com as demandas que surgirem. Nós agora, por exemplo, estamos vivendo uma epidemia da dengue. Já tivemos a pandemia “COVID” onde foi preciso nos adequar à situação e modificar toda estrutura hospitalar. Nestas situações, temos que tomar decisões imediatas.

Novos projetos?

Temos alguns projetos tecnológicos sendo pautados e discutidos, e também projetos de acolhimento e expansão de serviços. As decisões sobre o futuro de nossa cooperativa são definidas pelo conselho de administração formado por cooperados e gestores.

Qual a mensagem do presidente para os cooperados e beneficiários?

Eu sou uma pessoa muito otimista e cooperativista. Temos que estar sempre procurando melhorar. A Unimed tem que crescer de uma forma sustentável e permanente. Eu, Dra. Ively e Dr. Ângelo desejamos que os cooperados venham juntos, no intuito de proporcionar um atendimento mais humanizado e de qualidade para nossos beneficiários. A razão de ser da nossa cooperativa são os nossos cooperados, colaboradores e beneficiários. Uma cooperativa forte se faz com união e engajamento para melhorarmos a qualidade de vida através da promoção, prevenção e assistência à saúde de nossos beneficiários. Tenho orgulho de pertencer a essa cooperativa, composta por cooperados qualificados e éticos, principal motivo da solidez da Unimed Araxá.

s