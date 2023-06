Prefeitura de Araxá realiza melhorias nas estradas e pontes da Zona Rural

Mais segurança para moradores e produtores rurais de Araxá. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está realizando melhorias em diversas estradas vicinais e pontes do município. As manutenções e reformas começaram e maio e serão concluídas em breve.

Dentre as ações em andamento estão a manutenção e reforma da ponte na região do chacreamento Bem Viver (BR-262, Km 718), que consiste na substituição do madeiramento e na restauração das cabeceiras da estrutura; a reconstrução da ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga, já em processo de licitação, e a manutenção das estradas vicinais da Argenita, Tragédia, Ventania, Avon e Poções.

Segundo o superintendente de Manutenção de Vias Rurais, Osmar Gonçalves dos Santos, o trabalho atende diversos pedidos de moradores, produtores e demais trabalhadores dessas localidades.

“Com a conclusão dessas melhorias, quem vive na zona rural terá mais segurança e qualidade de vida, além de um trabalho ainda mais digno, já que os trechos em obra são extremamente importantes para o escoamento da produção agrícola, para o transporte de estudantes e acesso dos produtores rurais às suas propriedades”, reforça.

O prefeito Robson Magela afirma que o trabalho da Administração Municipal contribui para a valorização do setor rural de Araxá. “Uma infraestrutura de qualidade, seja na zona urbana ou rural, possibilita uma melhor visibilidade, trafegabilidade e, consequentemente, fortalece a agricultura e o desenvolvimento”, destaca.